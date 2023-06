 Binance registra una masiva salida de fondos tras demanda de la SEC 

La Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) presentó este lunes una demanda contra Binance y su CEO, Changpeng Zhao , por la presunta oferta de valores no registrados en violación de las leyes federales. Esto derivo en una masiva salida de fondos que alcanza los u$s60 millones.

La Comisión de Valores (SEC) de los Estados Unidos presentó una demanda contra Binance, su plataforma en los Estados Unidos y Changpeng Zhao (CZ) en el Tribunal del Distrito de Columbia el 5 de junio.

El regulador estadounidense presentó 13 cargos contra Binance, que incluyen ofertas y ventas no registradas de tokens BNB, BUSB, productos Simple Earn y BNB Vault, y su programa de staking. Además, la SEC alega en la demanda que Binance no registró su plataforma Binance.com como un intercambio o una exchange. Además, afirmó que Binance y BAM Trading no registraron a Binance.US como un intercambio, corredor y agencia de compensación, y CZ fue demandado como una "persona de control".