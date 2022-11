Lemon Cash reduce su plantilla 38% y aclara vínculo con FTX/Alameda

Lemon Cash descarta que estas medidas tengan que ver con FTX/Alameda. "Este era el camino a seguir y lo sabemos desde hace un tiempo. Durante los primeros días de noviembre, tras conocerse públicamente los problemas que enfrentaban FTX/Alameda, Lemon retiró todos los fondos de los usuarios y los quitó como opción para el servicio de Earn".

Según confirmaron a Ámbito, "FTX Ventures también había invertido en Lemon durante la extensión de la Serie A, con un porcentaje ínfimo. Lemon decidió dejar depositado en Alameda únicamente una cantidad equivalente a la que invirtió FTX Ventures y no esperan recuperar esa inversión".

Y aclararon: "esto no tuvo ningún impacto en los usuarios ni representa un monto significativo para la compañía".

Medidas para llevar tranquilidad a usuarios

La semana pasada, Lemon publicó su “Prueba de Fondos” y “Prueba de Pasivos” certificadas por un auditor y un escribano. El 23/11 lanzaron su “Prueba de Reservas en vivo dentro de la app.”

Este nuevo sistema permite que cualquier usuario pueda verificar cada 10 minutos en blockchain toda la información sobre las reservas que Lemon tiene en custodia de sus usuarios con montos, redes y direcciones.

Próximamente se presentará una “ prueba de pasivos ” basada en criptografía para seguir elevando el estándar de transparencia del ecosistema y se presentará un proyecto para que ambas pruebas sean un estándar en la industria local, aprovechando que Lemon es parte de la Cámara Argentina Fintech. También, facilitó el acceso a soluciones DeFi actuando como vehículo para que el usuario pueda recibir ganancias crypto semanales en los protocolos más seguros, estables y descentralizados.

El comunicado del CEO de Lemon, Marcelo Cavazzoli

Hola a todos,

Hoy tengo una triste noticia para compartirles, esa que ningún emprendedor quiere dar. Decidí reducir el tamaño de nuestro equipo un 38%.

Siento un dolor muy grande por muchas personas que confiaron en el proyecto y en mí, y que hoy no van a poder continuar acompañándonos en este camino. Sin embargo, tengo que tomar una serie de decisiones que aseguren la misión de Lemon en el largo plazo.

Tomo esta decisión con tristeza, con dolor y con la certeza de que para poder seguir adelante en este desafiante contexto internacional, debemos dejar ir a gente talentosa que dio mucho por Lemon y aportó a que hoy seamos la empresa crypto más grande de Argentina.

Todas estas personas también contribuyeron a que la industria crypto en Argentina sea hoy lo que es. En menos de dos años, pudimos acercar crypto a la vida de más de 1.6 millones de usuarios y marcamos el camino de adopción masivo para el ecosistema.

Cuando arrancó Lemon, en 2019, en Argentina no existían tarjetas crypto. No podías pagar casi nada en crypto. Crypto no era parte de la conversación pública, era para pocos. Hoy crypto es para millones. En gran parte esto es posible gracias al esfuerzo invaluable de muchos que le sumaron a Lemon su inteligencia, su tiempo y su corazón.

¿Por qué tomé esta decisión?

Hay un contexto internacional del que somos parte y al cual tenemos que adaptarnos. El mercado de inversiones para startups está en un período recesivo y sabemos que va a continuar así durante un tiempo.

Esta es la decisión adecuada para hacer sostenible a la empresa sin la necesidad de nuevas inversiones en los próximos años.

El caso de empresas referentes que tomaron decisiones similares como Meta, Stripe o Coinbase indican que esta es una de las principales formas que tiene la industria tech para afrontar el estado actual del mercado.

¿Dónde estamos parados hoy como empresa?

Hoy Lemon es una de las empresas crypto con más financiamiento de Argentina. Este año cerramos una extensión de nuestra Serie A por 27.8 millones de dólares. Así, sumando los 16.3 millones del año pasado, totalizamos una ronda de 44.1 millones de dólares.

En esta extensión participaron fondos de inversión tales como DST Global, Valor Capital, GoodWater Capital, CMT Digital, Cadenza, entre otras.

Esta ronda, junto con otras medidas que anunciamos hoy, nos dan la espalda financiera para adaptarnos y afrontar el largo invierno que estamos atravesando con la libertad para poder crear productos innovadores que sigan acercando crypto a millones de personas.

¿Esta medida está relacionada de alguna forma con lo sucedido con FTX?

No, una decisión tan difícil e indeseada no se toma en cuestión de semanas. Este era el camino a seguir y lo sabemos desde hace un tiempo.

¿Qué hizo Lemon ante la crisis de confianza del ecosistema en los últimos días?

Durante los primeros días de noviembre, tras conocerse públicamente los problemas que enfrentaban FTX y Alameda, retiramos de allí todos los fondos de los usuarios y los quitamos como opción para el servicio de Earn.

FTX Ventures también había invertido en Lemon durante la extensión de la Serie A, con un porcentaje ínfimo. Decidimos dejar depositado en Alameda únicamente una cantidad equivalente a la que invirtió FTX Ventures y no esperamos recuperar esa inversión. Solo para ser claros: esto no tuvo ningún impacto en los usuarios ni representa un monto significativo para la compañía.

Para impulsar el camino hacia la transparencia y fortalecer la confianza del ecosistema, publicamos nuestra Prueba de Reservas en vivo dentro de la app. Cualquier usuario puede verificar cada 10 minutos en blockchain toda la información con montos, redes y direcciones. También estamos trabajando en una prueba de pasivos basada en criptografía y de código abierto para seguir elevando el estándar de transparencia de la industria.

¿Hacia dónde vamos?

Hace dos años marcamos el camino de la industria ofreciendo la integración de los pagos fiat con crypto. Unos meses atrás, lanzamos la segunda colección de NFTs más grande del mundo, con más de 430.000 dueños. Este fue solo el primer paso.

¿Qué sigue? Acercar el futuro de internet a millones de personas a través de productos web3 que creen experiencias increíbles para crear en comunidad el camino hacia la descentralización.

Desde el día uno nuestra misión en Lemon fue acercar el futuro del dinero y de internet al presente. Voy a estar agradecido por siempre con el equipo que nos acompañó en esta misión. Les aseguro que voy a trabajar todos los días para hacerla realidad.