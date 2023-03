Crisis financiera en EEUU: cómo y por qué repercute en los bonos y acciones argentinas

Ya que, Lupieri señala que, más allá del accionar de la FED de evitar la caída de más entidades, es posible que veamos un "risk-off" (se refiere a una percepción generalizada de riesgo alto que hace huir a los inversores de ciertos activos) a nivel mundial. Tal como se aclara, esto último refiere a la venta de activos que sean percibidos como riesgosos y Lupieri advierte que “los valores argentinos, sin duda, califican dentro de esa categoría”.

En ese contexto, tal como advierte Diego Martínez Burzaco, Head of Research and Strategy en Inviu, “el primer eslabón de contagio que sufre la Argentina de la crisis de los bancos estadounidenses tiene que ver con el proceso flight to quality”, que implica que mucho dinero va hacia los bonos del Tesoro estadounidense y sale de los activos de riesgo, presionando a la baja las cotizaciones de acciones y bonos.

Cómo repercute la crisis financiera en los activos argentinos

Juan José Vázquez, jefe de Research de Cohen Aliados Financieros, apunta en ese sentido que un efecto “flight to quality lleva a que todos los activos de riesgo caigan por preferencia de la búsqueda de liquidez”. Sucede que, al haber una incertidumbre muy grande, como la actual, propiciada por la corrida de depósitos que acelera el riesgo a una recesión en Estados Unidos, los spreads de todos los activos de riesgo sufren.

Y Vázquez aclara que, “dentro de ese grupo, obviamente, están nuestros bonos y acciones”. De hecho, este lunes, arrancaron con fuertes bajas los bonos (en torno a -4,5%) y las acciones habían abierto con caídas fuertes también, aunque luego recuperaron un poco.

Asimismo, Lupieri menciona que un segundo efecto será que el peso probablemente verá incrementadas las presiones devaluatorias en la medida de que el mercado mundial está virando (al menos por el tiempo que dure este "temblor") a tomar posiciones de liquidez en dólares.

Dólar Dolar 2022 dólares Pesos Billetes La ida hacia el dólar perjudica la dinámica monetaria argentina. Mariano Fuchila

“Eso puede presionar a las monedas porque la salida de dólares de mercados emergentes hace que haya más oferta de esas monedas y demanden más dólares”, apunta Martínez Burzaco al respecto.

En tercer lugar, el economista menciona que un efecto negativo de la crisis financiera podría verse en los commodities alineados al crecimiento, como el petróleo y el cobre, que caen fuertemente y eso impacta negativamente en el mercado del comercio exterior de la Argentina.

Y, finalmente, Zorzoli agrega que, “teniendo en cuenta que los mercados argentinos ya descontaron una actualidad plagada de desequilibrios e incertidumbres, habrá que prestar mucha atención a cómo podría afectar a los papeles locales un eventual cambio de la tasa de interés norteamericana”.

Es que considera que, a partir de la caída de los bancos en Estados Unidos, la FED podría decidir flexibilizar la suba de tasas, algo que podría desencadenar un aumento de precios en dicho país, lo que tendría efectos negativos en nuestro país.