Bitcoin retrocede en medio de la tensión en Medio Oriente, pero se sostiene en los u$80.000

La escalada bélica en el estrecho de Ormuz presiona a la baja al mercado cripto, aunque analistas advierten que la acumulación de posiciones cortas podría desencadenar un rally explosivo hacia los u$s100.000.

El bitcoin (BTC) volvió a ceder terreno pero se sostiene en los u$s80.000, con una caída superior al 0,9% en las últimas 24 horas, mientras el ethereum (ETH) perdió el soporte de los u$s2.300 tras retroceder cerca de un 2%. El resto del mercado acompañó la tendencia: Binance Coin (BNB) , XRP , Solana (SOL) , Cardano (ADA) y Bitcoin Cash (BCH) anotaron pérdidas similares, en tanto que Dogecoin (DOGE) y Monero (XMR) sufrieron los descensos más pronunciados. La excepción fue Tron (TRX) , que avanzó alrededor de 0,5%.

El trasfondo geopolítico volvió a dominar el humor del mercado. Según trascendió, Estados Unidos habría atacado nuevamente objetivos militares iraníes en el estratégico estrecho de Ormuz , en represalia por los ataques de Teherán contra destructores navales norteamericanos, que se produjeron tras el anuncio —luego suspendido— del denominado "Proyecto Libertad" , la operación impulsada por el presidente norteamericano, Donald Trump , para escoltar buques comerciales atrapados en esa vía marítima.

Sin embargo, el propio Trump relativizó la gravedad del intercambio bélico y lo calificó como una "caricia suave" en una entrevista con ABC News , aunque no dejó de advertir que Washington podría responder con mayor contundencia si Teherán no firma un acuerdo en el corto plazo. Al mismo tiempo, el mandatario aseguró que el alto al fuego sigue "en vigor".

El mercado mantiene vivas las esperanzas de una salida diplomática al conflicto, luego de que el portal Axios reportara un acercamiento de posiciones entre Washington y Teherán . El propio Trump confirmó la existencia de esas negociaciones ante la prensa, aunque aclaró que "quizás no se concreten, pero podría suceder cualquier día". "Creo que ellos desean el acuerdo más que yo" , señaló.

Se conoció el dato de empleo en EEUU

Otro dato de importancia para los inversores este viernes fue el dato de empleo en EEUU, que fue mucho mejor de lo esperado, e incluso pese al aumento de los despidos generados por la IA en los últimos meses, por lo que la posibilidad de la Reserva Federal baje las tasas es cada vez menor.

En concreto, se crearon 115.000 puestos de trabajo en abril, casi el doble de los estimado por el mercado. Además, en la revisión de los números de marzo también se aumentaron la cantidad de trabajos creados, que ahora fueron estimados en 185.000.

De esa manera, la tasa de desempleo se mantuvo en 4,3%, aunque si se incluye la tasa de subempleo, ese número mostró un avance de 0,2 puntos hasta el 8,2%.

¿Estrangulamiento de cortos a la vista?

En el plano técnico, algunos analistas ven señales que podrían anticipar un movimiento alcista de magnitud. Según K33 Research, las tasas de financiamiento de los futuros de Bitcoin llevan 67 días consecutivos en terreno negativo, la racha más extensa en una década. Esto implica que los inversores con posiciones vendedoras están pagando a quienes apuestan al alza para mantener abiertas sus posiciones.

Para estos expertos, la combinación de dos meses y medio de tasas negativas con una suba gradual del precio configura el escenario clásico para un "short squeeze" o estrangulamiento de cortos: un movimiento repentino que obligue a los vendedores a cerrar posiciones y acelere el rally. La clave estaría en superar los u$s83.200, nivel a partir del cual el mercado podría apuntar hacia los u$s100.000.

Señales bajistas

Sin embargo, no todos los análisis apuntan en la misma dirección. Para CryptoQuant, el rebote del 37% desde los mínimos de abril luce más como un rally dentro de una tendencia bajista que como una reversión genuina, dado que las ganancias realizadas se mantienen muy por debajo de los niveles registrados en anteriores ciclos alcistas sostenidos.

En esa línea, los expertos señalan que las ganancias realizadas tocaron su punto más alto desde diciembre, con inversores de largo plazo vendiendo al entrar en zona de beneficios y compradores recientes que optan por desarmar posiciones en cada repunte en lugar de mantenerlas.

Además, el margen de ganancia no realizada se ubica en el 18%, el mayor desde junio de 2025, un nivel en el que históricamente se acelera la toma de ganancias y que podría limitar el potencial alcista de corto plazo.