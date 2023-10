Dólar ahorro: en noviembre se renueva el cupo, ¿quiénes pueden comprar?

Como es de conocimiento general, no todos los ciudadanos tienen acceso al " dólar ahorro" o al "dólar solidario" . En los últimos meses, el Gobierno incrementó las restricciones y aumentó la carga impositiva sobre este tipo de cambio , lo que ha generado que cada vez menos personas tengan acceso a esa posibilidad a través del banco.

En octubre, se actualizó la lista de personas que no pueden acceder al dólar oficial. Se confirmó que aquellos que recibieron la suma fija de $60.000 como parte de la ayuda estatal para empleados con salarios de hasta $400,000 no podrán comprar dólares oficiales.

Los que cumplan con los requisitos establecidos podrán seguir adquiriendo el "dólar solidario ", con un límite mensual de u$s200 por persona a través del home banking. Aunque el cupo no se modificó de cara a noviembre , lo que sí cambió es la lista de personas que no pueden acceder a este tipo de cambio debido a las medidas implementadas en el marco del control de divisas y la acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

Dólar ahorro: criterios para las limitaciones y precio

El principal criterio para limitar el acceso al dólar ahorro es que las personas que reciben algún tipo de apoyo o asistencia estatal no pueden comprar divisas. Esto se basa en la idea de que quienes requieren ayuda estatal no disponen de recursos excedentes para invertir en la compra de dólares. Esto significa que muchos ahorristas que han sido beneficiados por las medidas de alivio económico anunciadas por el ministro de Economía, Sergio Massa, no podrán comprar dólares en noviembre si solicitaron alguna asistencia de las que lanzó el Gobierno, como por ejemplo, los créditos a través de la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).