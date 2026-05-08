Wall Street anticipa alzas a la espera de datos clave de empleo en EEUU y crece la volatilidad en el petróleo

Suben los futuros de los principales índices, impulsados por las acciones tecnológicas. EEUU e Irán se enfrentaron en el estrecho de Ormuz, con ataques mutuos a plataformas militares, y sumó volatilidad al precio de la energía.

El repunte de las acciones tecnológicas impulsa los futuros de los índices de Wall Street , distanciandose del mal dato de ayer, mientras los inversores esperan el informe mensual de empleo que se publicará esta mañana. A eso se le sumó un nuevo fallo adverso para Donald Trump respecto a la validez de sus tarifas. Por su parte, el petróleo fluctua mientras la administración Trump impulsaba un acuerdo de paz con Irán .

Estados Unidos e Irán se enfrentaron en el Golfo , cerca del estrecho de Ormuz , y los Emiratos Árabes Unidos sufrieron nuevos ataques en una prueba del alto el fuego que duró un mes. Una escalada que amenaza con fracturar aún más el frágil alto el fuego mientras ambas partes negocian el fin definitivo de la guerra.

Las fuerzas estadounidenses atacaron plataformas de lanzamiento de misiles y drones , así como otros activos militares en Irán, a los que acusaron de atacar a tres buques de guerra estadounidenses que transitaban por el estrecho. El Comando Central de Estados Unidos informó que ningún buque resultó alcanzado.

Sin embargo, las partes en conflicto restaron importancia a la situación , dejando a los inversores en la incertidumbre. Como consecuencia, los futuros del crudo Brent - de referencia en gran parte del mundo, incluido Argentina - subieron alrededor de un 0,26% hasta los u$s100 por barril, mientras que el WTI de EEUU bajó 0,12% u$s94,7.

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 sube 0,44% en el "premarket", mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, aumenta 0,62%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones se mueve 0,62% al alza.

En la previa, las acciones con mayores subas son Akamai (+29%), Monster Beverage (+6%) y Gen Digital (+6%). En la vereda opuesta, las mayores caídas se observan en Paycom (-11%), Expedia (-7%) y Nordson (-5%). Al cierre de la semana, el Nasdaq sube 2,75%, el S&P 500 acompaña con +1,48% y el Dow Jones le sigue con +0,20%.

mercados acciones bonos merval bolsas wall street inversiones finanzas Los inversores están a la espera del informe de nóminas no agrícolas de EEUU - el dato oficial de empleo - que se publicará esta mañana. Depositphotos

En el resto del mundo, la situación es bajista. En Europa, el Euro Stoxx retrocede 0,80%. A nivel local, la situación es similar: el DAX alemán cae 0,82% y el CAC francés baja con 0,7%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido desciende 0,20%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo neutro, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 0,87%. Mientras, el Kospi surcoreano subió 0,11% y el Nikkei 225 japonés bajó 0,16%.

El mercado de trabajo en EEUU y los aranceles de Trump: datos clave de la jornada

Los inversores están a la espera del informe de nóminas no agrícolas de EEUU - el dato oficial de empleo - que se publicará esta mañana. Se espera que los puestos de trabajo hayan aumentado en abril en 62.000, tras el repunte de 178.000 en marzo, según una encuesta de Reuters a economistas.

Por su parte, un tribunal comercial estadounidense dictaminó que los nuevos aranceles globales temporales del 10% impuestos por Trump no están justificados según la ley comercial de la década de 1970 que esgrimió en su implementación. Sin embargo, los analistas prevén una apelación rápida y un impacto mínimo en los aranceles estadounidenses.