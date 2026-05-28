Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 28 de mayo

Depositphotos

El dólar blue opera a $1.420 para la compra y a $1.440 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 28 de mayo En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.412,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, jueves 28 de mayo El dólar CCL opera a $1.481,25 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 28 de mayo El dólar MEP opera a $1.429,73 y la brecha con el dólar oficial es de 1.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 28 de mayo El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.859.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 28 de mayo El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.483, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, jueves 28 de mayo Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s74.181, según Binance.