Charlas de quincho: el baterista enojado, las pantallas del Chiqui Tapia, embutidos radicales y el teatro de Mauricio Macri

Las palabras de García Cuerva fueron al mentón de La Libertad Avanza, enfrascado en la titánica batalla de hacerles creer a los que la están pasando mal de que en realidad la están pasando bien. Berty se puso al frente, ante un silencio obligado por el inminente anuncio de la llegada de León XIV al país. Macri el teatro con familia ampliada. Los radicales se reunieron con gobernadores al frente. Tapia reúne a intendentes y arma "fan fest" en municipios. Reclamos salariales a Menem. Se reabre la legislatura bonaerense en un equilibrado reparto de poder. Chubut juntó políticos, sindicalistas y empresarios en la misma mesa.

El 25 de mayo estuvo atravesado por las advertencias de la Iglesia. Tapia se anotó un punto federal y la política se sigue moviendo.

Semanas intensas en la Argentina, como todas. El Gobierno celebró en la semana algunos datos económicos, como el crecimiento registrado en el EMAE durante marzo, que borró las caídas del primer bimestre. Con bombos y platillos salieron Javier Milei y los suyos, sin explicar demasiado los cómo y los por qué. También se publicó el staff report del FMI , que a trazo grueso avala el rumbo de la gestión libertaria, aunque pide un esquema sólido de acumulación de reservas y ya mira de reojo el 2027, ya que reclama acelerar reformas ante un eventual cambio de Gobierno. El organismo se hace eco, así, de las cumbres reservadas del círculo rojo, donde se propone algún candidato alternativo que no altere la orientación económica. Como sea, igual se habilita el desembolso de u$s1.000 millones, agua en el desierto para Toto Caputo.

También La Libertad Avanza volvió a las victorias en el Congreso , con luz verde a Hojarasca en Diputados y los cambios al régimen de zona fría , que le quita subsidios energéticos a una serie de distritos que habían sido agregados al beneficio allá por el albertismo. Todo eso en medio una interna feroz, que sumó el Rufus Gate con la pelea entre Santiago Caputo y Martín Menem . Una más, entre todas las pujas abiertas dentro del territorio violeta.

Desde ya, el cierre de la semana de ochos días quedó, este 25 de mayo patrio, para la homilía del Tedeum por el 25 de mayo del arzobispo porteño Jorge García Cuerva, quien lanzó dardos contra el Gobierno. El monseñor recordó las palabras habituales del papa Francisco y aseguró que "nadie" en la sociedad es "descartable, desechable" porque, según consideró, "todos somos importantes, comenzando por los abuelos, los niños, los enfermos, las personas con discapacidad, los adolescentes y jóvenes atravesados por la droga, los trabajadores informales y precarizados, y tantos más". En otro pasaje, dijo que “es cruel y escandalosa la ostentación, el despilfarro y el derroche” . "Viven de privilegios, perdieron la sensibilidad con los que sufren", mencionó también.

Desde ya, las palabras de García Cuerva retorcieron el estómago de los funcionarios del Gobierno, que deben poner cara de póker, ya que que no quieren ahondar el enfrentamiento con la Iglesia , en especial cuando parece un hecho la visita del papa León XIV a la Argentina . Pero, pese al silencio de Milei y del círculo de funcionarios de primera línea, no cayeron bien las palabras del arzobispo, en especial en momentos en que los libertarios están enfrascados en una batalla perdida: hacerles creer a los que la están pasando mal de que en realidad la están pasando bien . Una catarata de datos confusos, algunos ciertos, otros falsos, pero siempre desapegados de la cotidiana del hombre de a pie. El mejor ejemplo fue el mapa falso, sin Tucumán, que los libertarios en coro, salieron a postear en redes el fin de semana, mostrando un crecimiento económico dibujado de la fuente de los deseos. Nada supera, no obstante, a los 14 millones que salieron de la pobreza.

Pero volvamos: el encargado de mostrar el malestar con la Iglesia, no fue Milei, sino el baterista de su banda, el diputado " Bertie" Benegas Lynch. Principio de revelación: hizo lo mismo que mencionó García Cuerva en la Catedral: "Haters de hoy sentados frente a una computadora o cómodamente instalados delante de una pantalla para hacer terrorismo de las redes".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/nygbertie/status/2058989072828219651?s=48&t=vQoWOU0XFBZ5r8nvum41CQ&partner=&hide_thread=false El mensaje de García Cuerva fue lamentable e injusto con los logros del gobierno.

Algunos militan con sotana el regreso del peronismo q nos dejó 57% de pobres.

La permanente demonización del individuo, la riqueza y la romantización de la pobreza, los deja siempre en un mal lugar. pic.twitter.com/5amSOeISbo — Bertie Benegas Lynch (@NYGBertie) May 25, 2026

La pelea no puede escalar. La ministra de Capital Humana, Sandra Pettovello, se encuentra en Roma y planea un encuentro con el Papa, que puede ser crucial para el anuncio de la llegada del Sumo Pontífice a estas pampas. El canciller Pablo Quirno ya dejó un sugestivo mensaje respecto a una "buena noticia" que prepara el Gobierno, y que hace referencia, claramente, al tour de León XIV, que también pasará por Uruguay.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/pabloquirno/status/2057832840096608430&partner=&hide_thread=false Vine a reunirme con el Presidente @JMilei para darle “la Buena Noticia” que hará feliz a todo el pueblo argentino. Solo resta definir la fecha… qué linda Primavera…!



Dios bendiga a los argentinos, que las Fuerzas del Cielo nos acompañen y VLLC. pic.twitter.com/gMCXZvPYvP — Pablo Quirno (@pabloquirno) May 22, 2026

Mauricio Macri, entre el teatro y el pulso por 2027

El expresidente Mauricio Macri utilizó su sorpresiva asistencia al estreno del musical Hairspray en el Teatro Coliseo como escenario para relanzar su imagen. Soltero, pero lejos de mostrarse solo, el titular del PRO llegó acompañado por su hija Antonia y por Valentina Barbier (la hija de su exesposa Juliana Awada), lo que generó fuertes comentarios en la platea sobre su vínculo familiar a pocos meses de la separación.

Embed - Mauricio Macri on Instagram: "Hairspray con Antonia y Valentina, gran programa. Gracias por el afecto!" View this post on Instagram

En la alfombra roja del evento —que marcó el debut actoral del pastelero Damián Betular en la piel de Edna Turnblad— Macri confesó ante las cámaras que le gusta dormir "con la patita afuera" de las sábanas para sentir un poco de frío al descansar. Allí compartió el evento con figuras de la cultura como Valeria Maza y Ricardo Darín, quien también captó los flashes de la noche celebrando su reciente debut como abuelo.

Macri despliega un libreto político de fondo que busca blindar la identidad de su partido frente al avance de La Libertad Avanza. Su objetivo central es consolidar al PRO como una alternativa electoral independiente de cara a las elecciones presidenciales de 2027, rechazando la idea de ser absorbido por el oficialismo. en ese marco, también se mostró en Mendoza, como parte de la gira "Próximo Paso".

Rosca y embutidos en la UCR

Tertulias boina blanca se sucedieron el miércoles pasado en el Comité Nacional de la UCR, ubicado en la calle Adolfo Alsina 1786. Hasta allí llegaron Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Carlos Sadir y Leandro Zdero, cuatro de los cinco gobernadores del partido centenario. Juan Pablo Valdés (Corrientes), único ausente, se excusó en problemas de agenda pero prestó su adhesión con una misiva de tono cordial.

El anfitrión del cónclave fue Leonel Chiarella, flamante presidente del partido e intendente de Venado Tuerto, quien busca revitalizar al espacio con miras al 2027. También participaron otros dirigentes que integran la Mesa Nacional radical, como la extitular de la FUA Piera Fernández, y los senadores Daniel Kroneberger y Gabriela Valenzuela.

Bajo la custodia de dos aires acondicionados -cortesía de la gestión Martín Lousteau-, los líderes expusieron las penurias en sus pagos chicos, con énfasis en la situación de las pymes, la economía familiar y la poda a los fondos educativos impulsada por la Casa Rosada. Fue, además, un intento por germinar una línea de unidad en la antesala del año electoral. El objetivo de mínima, anticiparon, es claro: defender los 500 municipios y las 5 gobernaciones correligionarias.

Gobernadores UCR radicales La mesa austera que congregó a los radicales en CABA.

Voces que asistieron a la cumbre sindicaron que Cornejo fue el más moderado de los expositores. “El más violeta”, sintetizó una fuente. De hecho, cerca del cuyano habían anticipado que el encuentro versaría en torno a la necesidad de sostener el equilibrio fiscal, tal vez una picardía mendocina para no rayar el auto de sus socios libertarios.

El chaqueño Zdero es el otro cacique radical que trabó alianza con LLA en su pago chico. Los tres líderes restantes no le cierran la puerta al diálogo con los apóstoles de Milei, pero por ahora mantienen distancia: el año pasado se plegaron a Provincias Unidas, una tercera vía que debutó con números flacos en los comicios de medio término.

La jornada se extendió por casi tres horas y finalizó con una convocatoria a un encuentro federal con los presidentes de los comités de la UCR de las 24 provincias, mitin que se realizará entre los próximos dos o tres meses. Más allá de la celebración por el encuentro y por la puesta en marcha de la maquinaria yrigoyenista, los elogios se los llevaron los embutidos de Venado Tuerto con los que Chiarella recibió a los expositores.

"Cada uno se llevó una bolsa", comentó, satisfecho, uno de los asistentes.

Petroleros, empresarios y políticos en Comodoro

Más de mil personas, dirigentes sindicales, empresarios, intendentes y operadores políticos poblaron el salón donde Jorge “Loma” Ávila oficializó su continuidad al frente del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut. Pero detrás del acto formal de asunción hubo bastante más que liturgia gremial: el encuentro terminó funcionando como una demostración de poder patagónico en tiempos donde la política nacional mira con atención cada dólar que pueda salir de Vaca Muerta y de la cuenca del Golfo San Jorge.

El dato político estuvo tanto arriba como abajo del escenario. En primera fila convivieron el gobernador de Ignacio Torres; uno de los triunviros de la Confederación General del Trabajo, Cristian Jerónimo; el empresario Marcos Bulgheroni; el armador peronista Emilio Monzó y el histórico dirigente del PJ porteño Víctor Santa María. Una mezcla difícil de encontrar hoy en la Argentina fragmentada: sindicalismo, petróleo, gobernadores y peronismo dialoguista compartiendo mesa sin demasiadas incomodidades.

WhatsApp Image 2026-05-22 at 6.05.48 PM Jorge "Loma" Ávila reasumió en el sindicato ante una nutrida presencia.

Ávila llegaba fortalecido. En diciembre había sido reelecto con más del 80% de los votos y encarará así su cuarto mandato consecutivo. En Comodoro leen ese resultado como algo más profundo que un respaldo sindical: una señal de estabilidad en una provincia donde el petróleo sigue ordenando buena parte de la economía y también de la política.

El acto tuvo además aroma a transición interna. Aunque “Loma” seguirá al mando, varios empezaron a mirar el crecimiento de Emiliano Mongilardi, que asumió como tesorero y ganó centralidad durante toda la jornada. En los corrillos sindicales lo mencionaban como una de las figuras jóvenes que Ávila busca proyectar dentro de la estructura petrolera.

Torres eligió un tono institucional, aunque con mensaje implícito hacia Buenos Aires. Reivindicó al sindicato como representante de “un recurso que le dio tanto a la Nación”, en una provincia donde el reclamo por regalías, infraestructura y coparticipación nunca termina de apagarse.

Las pantallas del Chiqui

En plena temporada de reacomodamientos dentro del peronismo bonaerense, el presidente de la AFA, Claudio Tapia, volvió a mostrar que el fútbol también es una plataforma de construcción política. Esta vez, reunió a un grupo de intendentes en la sede del Ceamse y anunció que la AFA respaldará la instalación de pantallas gigantes y “fan fest” gratuitos en municipios bonaerenses para seguir a la Selección rumbo al Mundial 2026, una movida que inevitablemente recordó el operativo “Scaloneta” desplegado en Qatar 2022.

La excusa formal fue coordinar acciones para acompañar a la Selección Argentina en las próximas competencias, pero la foto dejó bastante más que clima mundialista. En la mesa estuvieron varios intendentes de peso del oficialismo provincial, entre ellos Federico Otermín, Federico Achával, Lucas Ghi, Fernando Moreira, Juan Ignacio Ustarroz, Mariano Cascallares, Marisa Fassi y Eva Mieri.

La presencia de Otermín y Achával volvió además a poner en escena al llamado “Grupo AFA”, el espacio político que ambos integran junto a Gastón Granados y Nicolás Mantegazza, una liga de intendentes jóvenes que desde hace meses empezó a ganar volumen dentro del esquema territorial alineado con Axel Kicillof.

WhatsApp Image 2026-05-23 at 11.13.52 AM El Chiqui reunió intendentes y se mueve en el PJ bonaerense.

“Todos los municipios que quieran instalar pantallas gigantes u organizar fan fest gratuitos contarán con el apoyo de la AFA”, prometió Tapia en redes sociales, mezclando épica futbolera con un mensaje que en la política bonaerense leyeron también en clave territorial.

El encuentro tuvo además otro condimento: Tapia aprovechó para avanzar en una agenda común entre el Ceamse y los municipios, con foco en gestión y coordinación territorial. Una agenda que, en tiempos de internas abiertas y liderazgos en construcción dentro del PJ bonaerense, sirvió también para dejar una nueva postal de unidad entre dirigentes del conurbano, intendentes del interior y uno de los armadores con mayor capacidad de acumulación simbólica que hoy tiene el fútbol argentino.

Desde ya, el Mundial interpela a toda la política. Los tiempos de distracción son observados por la dirigencia para hacer, o no hacer, ciertos movimientos. ¿Se moverá el Gabinete nacional, por ejemplo? Es una de las tesis que circula: que Milei podría aprovechar el clima de pausa en el que ingresa el colectivo nacional para hacer un ajuste en su plantel de ministros.

Asimismo, si algo se le debe reconocer a Milei es que, a diferencia de lo que ocurrió en Qatar 2022, ahora hay figuritas y de sobra. Hasta el propio Kicillof fue sorprendido por adolescentes en una heladería haciendo una transacción con un adolescente. Eso sí, con billetera virtual local: le transfirió $10 mil por Cuenta DNI.

Embed - Mariano Salomón on Instagram: "Una figurita es un contrato entre iguales. Ser, estar." View this post on Instagram

Intendente que ganan peso

Sin embargo, no todo es fútbol entre Kicillof y los intendentes. La semana que pasó, el mandatario bonaerense también creó el Consejo Provincial de la Economía del Conocimiento (COPEC) en el ámbito del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, a cargo de Augusto Costa, y designó a Ariel Sujarchuk, intendente de Escobar, en la función de presidente del organismo que busca consolidar a la provincia de Buenos Aires como un polo de innovación y desarrollo tecnológico a nivel nacional y continental.

La curiosidad es que Sujarchuk termina así de abandonar por completo el barco camporista y se cobija bajo el ala de MDF del gobernador. Es que Kicillof ya lo había nombrado tesorero del PJ bonaerense hace unas semanas.

WhatsApp Image 2026-05-25 at 5.08.16 PM Sujarchuk se asienta a la derecha de Kicillof.

"Ariel está levantando mucho su perfil, por su llegada a dirigentes de varios sectores y por cómo lo está empoderando Axel", dicen en sus pagos. Y enumeran: en Escobar reunió a los intendentes de distintos espacios políticos con el ministro de seguridad bonaerense para hablar de las policías municipales y en Rosario fue protagonista de la reunión de COFEIN (Consejo Federal de Intendentes), donde sigue ganando vuelo el cordobés Passerini, el alcalde de la capital provincial, quien, vale aclarar, nada tiene que ver con Lucas Passerini, goleador de Belgrano y figura del flamante campeón del fútbol argentino, tras vencer a River Plate este domingo en una final para el infarto. Sí, todo tiene que ver con todo.

Queja a Martín Menem por los salarios legislativos

Lejos de los focos que iluminan el Senado y la Cámara de Diputados en cada sesión, el malestar entre los empleados legislativos recorre el Congreso. Desde quejas a regañadientes hasta improperios de fuerte tenor, pasando por denuncias de subas salariales exclusivas para el personal jerárquico, basta una recorrida por el edificio y sus anexos para dar cuenta de la irritación imperante.

De acuerdo a estimaciones de los propios empleados, la inflación acumulada desde diciembre del 2023 es del 303%, mientras que los aumentos salariales para el rubro fueron apenas del 120% en el mismo periodo. Para equiparar los salarios se necesitaría una recomposición del 82,9%, señalaron.

Ante ese escenario, un puñado de diputados liderado por Mónica Frade (Coalición Cívica) le presentó un petitorio al presidente de la Cámara baja, Martín Menem, manifestando su “profunda preocupación por las asimetrías salariales que se vienen consolidando entre los empleados del cuerpo". Firmaron, también, los peronistas Germán Martínez, Paula Penacca y Cecilia Moreau; el socialista Esteban Paulón; la titular del bloque Provincias Unidas, Gisela Scaglia; el izquierdista Nicolás del Caño; y el lilito Maximiliano Ferraro.

"Sin perjuicio de la justeza del reconocimiento a la tarea del personal de comisiones, no es menos cierto que todos los sectores de esta Cámara cumplen funciones esenciales para su correcto funcionamiento", reza el documento, que considera "particularmente injusto que el personal afectado a los despachos de los Diputados y Diputadas quede excluido de los beneficios salariales que alcanzan a ese sector".

En otro pasaje, el escrito detalla que la igualdad de trato entre trabajadores que desarrollan funciones equivalentes "constituye un estándar mínimo e indisponible del orden constitucional, conforme lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Nacional y el principio de condiciones dignas y equitativas de labor consagrado en el artículo 14 bis".

"El fortalecimiento del Congreso de la Nación no puede construirse sobre la base de inequidades internas. Garantizar condiciones laborales justas, equitativas y acordes a la responsabilidad de las tareas desempeñadas constituye una obligación institucional ineludible", concluye el texto presentado ante Menem. Sus autores aclararon que los reclamos no son por los salarios de los diputados.

En el recinto, en tanto, la interna libertaria empañó la victoria del oficialismo. La imagen más comentada de la jornada del pasado miércoles la protagonizó el diputado chaqueño Aldo Leiva, que apareció en el recinto usando una máscara con la cara de Manuel Adorni. El gesto provocó risas, murmullos y varios celulares apuntando al peronista, que eligió ironizar sobre el blindaje político al funcionario libertario.

Otro episodio de tensión se vivió cuando el diputado kirchnerista Horacio Pietragalla, exsecretario de Derechos Humanos, fue a buscar a su banca al legislador libertario Gerardo Huesen y el presidente de la Cámara, Martín Menem, debió poner orden. “Paren el reloj, por favor, diputado Pietragalla, ¿puede volver a su banca?”, pidió Martín Menem, que presidía la sesión, mientras los gritos y reproches crecían en el recinto. Otro circo montado en el palacio legislativo.

Se reabre el parlamento en PBA

Después de casi tres meses de negociaciones cruzadas, la Cámara de Diputados bonaerense finalmente encontró un punto de equilibrio y tendrá este jueves su primera sesión formal del año. El destrabe llegó tras un acuerdo político entre las distintas tribus del peronismo para repartirse el control de las comisiones clave, en una negociación que volvió a exhibir la delicada convivencia entre cristinistas, kicillofistas y massistas dentro del oficialismo.

La sesión fue convocada para las 14 por el presidente de la Cámara, Alejandro Di Chiara, y promete convertirse en una caja de resonancia de las tensiones acumuladas durante meses, mientras en paralelo también se acomoda el tablero de La Libertad Avanza en la Legislatura.

El acuerdo que terminó destrabando el funcionamiento parlamentario se basó en una lógica de reparto quirúrgico entre las tres terminales del peronismo bonaerense. Así, la estratégica comisión de Asuntos Constitucionales y Justicia quedó para Lucía Iañez, referenciada en el armado de Axel Kicillof; Presupuesto e Impuestos será presidida por Juan Pablo de Jesús, un hombre cercano al esquema de intendentes alineados con el kirchnerismo; mientras que Legislación General quedó en manos del massista Rubén Eslaiman.

La ingeniería de reparto dejó conformes -al menos por ahora- a todos los sectores, aunque todavía quedó una silla caliente sin dueño definitivo: la comisión de Ludopatía y Juego Online, creada en medio del avance de proyectos vinculados a apuestas digitales y prevención de adicciones en menores, un tema que viene generando ruido transversal en todos los bloques.

El resto del mapa de poder también mostró el equilibrio interno que atraviesa al oficialismo. Avelino Zurro se quedó con Asuntos Municipales; Martín Rodríguez Alberti con Salud Pública; y Mayra Mendoza controlará Educación, todos ligados a La Cámpora. Del lado kicillofista, Ana Luz Balor manejará Reforma Política y del Estado.

La oposición también ligó espacios: Andrés De Leo encabezará Energía y Combustibles; Valentín Miranda tendrá Prevención de Adicciones; mientras que La Libertad Avanza se quedó con Adultos Mayores para Mariela Vitale y Asuntos Agrarios para Oscar Eduardo Liberman.

En paralelo, los libertarios también preparan su propia reconfiguración interna. Este miércoles se oficializará el desembarco de Juan Osaba al frente del bloque, en reemplazo del tuitero Agustín Romo, una de las terminales políticas de Santiago Caputo en la provincia, que dejará la conducción para ocupar una vicepresidencia de la Cámara.