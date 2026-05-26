Recorte en transporte: quitan subsidios a pasajes en micro para personas con discapacidad

La Secretaría de Transporte dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas que recibían las compañías de micros de larga distancia por los boletos sin cargo. Las empresas deberán seguir garantizando los pasajes gratuitos previstos por ley.

La Secretaría de Transporte derogó el régimen que subsidiaba parte de los boletos gratuitos y trasladó el costo a las compañías de micros de larga distancia.

El Gobierno oficializó la eliminación del régimen mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de transporte automotor de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad , pacientes trasplantados, personas en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La decisión quedó formalizada a través de la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte , publicada este martes en el Boletín Oficial. La normativa establece que “se deja sin efecto el régimen de compensaciones económicas” que regía para las compañías alcanzadas por las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

De este modo, el Ejecutivo dio de baja un sistema vigente desde 2018, mediante el cual el Estado cubría parcialmente el costo de los boletos gratuitos que debían otorgar las empresas de transporte interjurisdiccional a los beneficiarios contemplados en esas normativas.

Aunque se eliminó el fondo estatal para las empresas, el Gobierno aclaró que seguirá vigente el derecho a viajar gratis con CUD o credencial INCUCAI.

La resolución aclara que la medida no modifica el derecho de los usuarios a acceder a pasajes gratuitos , por lo que las compañías continuarán obligadas a emitir los boletos sin cargo para los grupos alcanzados por la ley.

En los fundamentos de la decisión, el Gobierno sostuvo que el esquema perdió sentido tras la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, que avanzó con la desregulación del transporte de larga distancia y habilitó a las empresas a definir libremente recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, bajo supervisión de la autoridad de aplicación.

Según argumentó la Secretaría de Transporte, el nuevo marco regulatorio modificó las condiciones económicas y jurídicas que habían dado origen a las compensaciones estatales. “El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señaló el texto oficial.

La resolución también ratificó que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de fiscalizar el cumplimiento de la entrega de pasajes gratuitos por parte de las empresas. El organismo deberá mantener los mecanismos de control y seguimiento sobre las prestaciones.

Además, la normativa incorporó una cláusula transitoria para preservar los trámites y derechos generados antes de la entrada en vigencia de la resolución, con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos ya iniciados.

La medida se conoce en medio de un fuerte incremento en las tarifas del transporte público. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) indicó recientemente que el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires registró subas de hasta 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

El estudio también advirtió que el aumento de las tarifas superó ampliamente a la inflación y a la evolución del salario mínimo, lo que elevó el peso del transporte en el gasto mensual de los hogares. Según CEPA, mientras en diciembre de 2023 una persona que cobraba el salario mínimo destinaba el 2,6% de sus ingresos al transporte, en abril de 2026 ese porcentaje trepó al 17,3%.

El informe además remarcó que la eliminación del Fondo Compensador del Transporte del Interior profundizó las diferencias tarifarias entre el AMBA y las provincias. Mientras el boleto mínimo en el conurbano ronda los $700, en algunas ciudades del interior ya supera los $2.000.

Viajes de larga distancia: cómo reservar los pasajes con certificado de discapacidad o credencial INCUCAI

Tras la eliminación del Régimen de Compensaciones Tarifarias para empresas de larga distancia, el Gobierno aclaró que las compañías continuarán brindando pasajes gratuitos a las personas con discapacidad, trasplantadas y pacientes oncológicos.

Para acceder al beneficio se necesita DNI y la documentación correspondiente. La reserva puede hacerse de manera online o presencial en la boletería de la empresa de transporte. A continuación, los pasos a seguir:

Para solicitar una reserva de tu pasaje por internet , el beneficiario debe ingresar al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completar los datos solicitados.

, el beneficiario debe ingresar al Sistema de Solicitud de Pasajes de la CNRT y completar los datos solicitados. La empresa debe enviar el pasaje hasta 48 horas antes de la salida del servicio y tiene la obligación de otorgarte el boleto reservado.

Si el pasajero cuenta con certificado de discapacidad (no CUD) debe tener el alta como persona usuaria del sistema.

Viajes de larga distancia: cómo reservar los pasajes con certificado de discapacidad o credencial INCUCAI. (Foto: NA)

En caso que se realice de forma presencial, el beneficiario deberá: