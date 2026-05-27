La reforma tributaria que pide el FMI: más trabajadores alcanzados por el Impuesto a las Ganancias y suba fuerte del Monotributo

El concepto de reforma tributaria que propone el organismo es eliminar el "gasto tributario", es decir, sacar todas las excepciones al pago de impuestos o regímenes que favorecen a algunos sectores con menores alícuotas.

Un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) propone una reforma tributaria que incorpore más trabajadores en relación de dependencia al Impuesto a las Ganancias , al tiempo que sugiere subir las cuotas del monotributo en línea a lo que pagan los autónomos .

La propuesta figura en el reporte "Argentina: temas seleccionados" que forma parte de la documentación del último Staff Report del programa vigente con el país.

El trabajo plantea algunas alternativas para una reforma tributaria que la Argentina debería presentar a lo largo de este año. El organismo califica al sistema impositivo argentino como "complejo, altamente distorsivo e inestable" y considera que "ejerce peso sobre el crecimiento y la competitividad".

"Una reforma tributaria integral debe equilibrar la equidad y la eficiencia, al tiempo que fortalece el ancla fiscal", señala el documento. En principio, el FMI plantea la necesidad de recortar el gasto tributario, es decir, eliminar los regímenes y programas que otorgan a determinados sectores económicos la posibilidad de pagar menos impuestos o no pagarlos. Por esa vía dice que podría subir la recaudación un 3,3% del PBI.

De llevarse a cabo en esos términos, la reforma tributaria implicaría un incremento de la presión fiscal efectiva, lo que iría en contra de lo que propone el gobierno libertario, que considera necesario bajar el peso del Estado.

Los cambios que plantea el FMI

En principio, se estima que eliminar excepciones de impuestos puede aportar 0,8 puntos. Entre ellos se señala que quitar las ventajas para el IVA manteniendo compensaciones a sectores mas vulnerables aportaría 0,4 puntos. Otros 0,4 puntos podrían salir de eliminar las zonas libres de impuestos.

Por otro lado, considera que se puede expandir la base de tributación de Ganancias, con lo cual se podría obtener otro 1,4% del PBI. Uno es expandir el impuesto de las personas en línea con las escalas de 2019, lo que aportaría 0,4 puntos. En la mirada del FMI esto debería hacer que al menos el 20% de los trabajadores paguen ese impuesto.

En paralelo, se menciona que alienar el monotributo con el Impuesto a las Ganancias podría aportar una recaudación del 1 punto del PBI. Esto implicaría una suba considerable de impuestos para los monotributistas.

Además, se señala que actualizar el Impuesto a los Combustibles y el tributo que paga el Tabaco en función de la inflación podría generar 0,5 puntos del PBI.

En relación a los impuestos provinciales, se señala que el fortalecimiento de los tributos que gravan la propiedad sumaría otro 0,6 puntos del PBI a los ingresos del fisco.

Cuales serían los fundamentos de la reforma tributaria

En la versión del FMI la reforma fiscal argentina se debe basar en:

Reducir los gastos fiscales en impuestos básicos (IVA, Ganancias (Personas y Sociedades)

Mejorar la eficiencia de Ganancias de las personas (incluido el régimen para trabajadores autónomos, monotributo)

Simplificar el Impuesto sobre Sociedades

Fortalecer los impuestos especiales.

"Los resultados de estas reformas permitirían una reducción gradual de los impuestos sobre el comercio y las transacciones financieras, a la vez que crearían margen para que las provincias fortalezcan su estructura tributaria (dado el aumento de las transferencias de coparticipación)", dice el documento.

El reporte destaca que luego de la reforma de 2023 la cantidad de trabajadores que pagaban Ganancias había caído al 1%. "La reforma debería reducir el umbral para que al menos el 20% de los trabajadores paguen el Impuesto a las Ganancias (como en 2019), lo que generaría alrededor del 0,4% del PIB; al tiempo que se armonizan las deducciones entre las distintas categorías de empleo y se simplifica la estructura de tipos impositivos". señala el texto.

En cuanto al monotributo, si bien el texto no habla de eliminarlo, plantea la necesidad "alinear" las cuotas del componente fiscal y el de las contribuciones a la seguridad social con las que tienen los del régimen general.

En cuanto a Ganancias de las empresas, se sugiere aplicar una alícuota general del 30% y revertir la reforma realizada por el anterior gobierno que introdujo alícuotas diferenciadas. Actualmente van del 25% al 35%. "El actual sistema progresivo de tipos impositivos basado en el tamaño/ingresos de la empresa fomenta la evasión fiscal", advierte el FMI. Una de las críticas que se hicieron en su momento es que las alícuotas diferenciadas penaliza el crecimiento de las empresas chicas.

Reforma tributaria para este año

El Gobierno tiene el compromiso asumido con el organismo con sede en Washington de presentar un proyecto de reforma del sistema impositivo a lo largo de este año.

En la mente de los funcionarios del Palacio de Hacienda, figuran como prioridad eliminar impuestos distorsivos. En el caso de la Nación, el primero sería el Impuesto al Cheque. Pero se plantea, además, la necesidad de un consenso con los gobernadores para reducir o eliminar el impuesto a los Ingresos Brutos, que es el mas criticado por las empresas.

La realidad indica que, por el momento, el Gobierno nacional no puede apostar a una rebaja de la presión fiscal legal de importancia, porque los ingresos tributarios están mostrando debilidad en los últimos meses. Hay múltiples propuestas de reducción de alícuotas o de eliminación de impuestos, pero no hay recursos para financiarlas a la vez que el recorte de gastos llegó a un límite, según dice el propio ministro Luis Caputo.

En otras palabras, el FMI le está sugiriendo a la Argentina que incremente la recaudación en unos 3 puntos del PBI eliminando gasto tributario. Sería ir el en sentido inverso de lo que propone el gobierno de Javier Milei, de reducir el peso del Estado sobre el sector privado.