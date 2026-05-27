Los ADRs y los bonos extienden ganancias, mientras el riesgo país se acerca a los 500 puntos + Agregar ámbito en









Las acciones argentinas vuelven a operar en verde en Wall Street, mientras los títulos soberanos anotan subas generalizadas.

Los bonos vuelven a subir este miércoles.

Los activos argentinos vuelven a ganar impulso esta jornada en Nueva York: los ADRs trepan hasta más de 6%, de la mano de los bancos, y los bonos soberanos anotan subas generalizadas que acercan al riesgo país a los 500 puntos básicos.

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En ese sentido, el Bonar 2029 toma la delantera con un alza del 0,6%, seguido por el Global 2035 y el Global 2041, con avances superiores al 0,4%. En tanto, el riesgo país sostiene su presión bajista y se ubica en torno a los 508 puntos básicos.

ADRs & S&P Merval Por su parte, los ADRs suben hsata 6,6% de la mano de BBVA Argentina, seguido por Banco Macro (+6,4%) y Telecom (+5,6%). Fuentes del mercado destacaron que, en las últimas ruedas, los papeles bancarios aprovechan su mayor mayor beta, mientras que los energéticos acompañan las gananacias.

A nivel local, el S&P Merval avanza con fuerza un 2,9% hasta los 3.010.299,32 puntos en pesos, mientras que su contraparte en dólares lo hace un 3,3% a los 2.029,82 puntos.

Las acciones de entidades financieras vuelan hasta 9% con Banco BBVA a la cabeza. El podio lo completan Banco Macro (+8,1%) y Grupo Supervielle (+7,8%). Desde Balanz destacaron que el selectivo local continúa en fase lateral desde fines de octubre. Asimismo, observan una divergencia sectorial: el petróleo impulsa a las energéticas, mientras que sectores de materiales y utilities presentan rezagos.

"Las valuaciones actuales de los líderes ya no justifican concentrar exposición ahí, la rotaciójn sectorial luce como la jugada más racional", destaca un informe.