Israel aseguró haber matado a Mohammad Odeh, el nuevo líder militar de Hamás en medio de la ofensiva en Gaza

El Ejército israelí informó la muerte de Mohammad Odeh en un bombardeo en Gaza mientras continúan los ataques y el estancamiento diplomático.

Israel aseguró que Mohammad Odeh había sido nombrado recientemente como nuevo jefe militar de Hamás.

Israel afirmó este miércoles haber matado a Mohammad Odeh , señalado como el nuevo jefe del ala armada de Hamás en Gaza , durante un ataque aéreo realizado el martes en la ciudad de Gaza. La ofensiva ocurrió en medio de una intensificación militar israelí sobre el enclave palestino y mientras siguen bloqueadas las negociaciones indirectas por un alto el fuego.

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El Ejército israelí informó que Odeh murió en una operación realizada en Gaza y lo vinculó directamente con la estructura militar de Hamás. Según indicó el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu , el dirigente había asumido recientemente como reemplazante de Izz al-Din al-Haddad , abatido por Israel el 15 de mayo.

Netanyahu sostuvo además que Odeh dirigía la división de inteligencia de Hamás durante los ataques del 7 de octubre de 2023 contra Israel, episodio que desencadenó la guerra en Gaza. Aunque Hamás no emitió un comunicado oficial sobre el hecho, fuentes cercanas al movimiento islamista coincidieron en que era considerado uno de los principales candidatos para liderar el brazo armado del grupo.

Benjamín Netanyahu afirmó que Mohammad Odeh había participado en la planificación del ataque del 7 de octubre de 2023 contra Israel.

Un familiar confirmó a Reuters la muerte de Odeh y señaló que el funeral se realizaría luego de las oraciones del mediodía en la ciudad de Gaza. Además, un comunicado de la familia indicó que el dirigente murió junto con su esposa y su hijo .

El ataque dejó muertos y heridos en la ciudad de Gaza

Las autoridades sanitarias gazatíes informaron que al menos seis personas murieron y más de 20 resultaron heridas durante el mismo bombardeo israelí, que impactó sobre la planta superior de un edificio de departamentos en el barrio de Rimal.

Entre las víctimas fatales había al menos una mujer y los equipos de rescate continuaban trabajando entre los escombros para intentar localizar a otras posibles víctimas. La ofensiva se produjo en un contexto de creciente presión militar israelí tanto en Gaza como en otros frentes de la región.

Horas antes del ataque, Israel había anunciado una ampliación de sus operaciones en Líbano, donde mantiene enfrentamientos con milicianos de Hezbolá, aliados de Irán. Paralelamente, también incrementó sus actividades militares en Cisjordania.

gaza (1) El ataque israelí en el barrio de Rimal dejó muertos, heridos y daños en un edificio residencial.

Continúa el bloqueo en las negociaciones por la tregua

Israel y Hamás permanecen enfrentados en las conversaciones indirectas para implementar una segunda etapa del acuerdo de alto el fuego alcanzado meses atrás. Esa instancia contempla, entre otros puntos, el desarme de Hamás y la retirada del Ejército israelí de Gaza.

El alto el fuego pactado en octubre dejó a Israel con el control de más de la mitad del territorio gazatí, mientras Hamás mantiene presencia en una franja costera del enclave.

En ese contexto, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, aseguró en un comunicado que Hamás dejará de ejercer control civil y militar sobre Gaza y adelantó que se impulsará, “en el momento y de la forma adecuados”, un plan de “migración voluntaria” desde el territorio palestino.

Israel Katz Israel Katz aseguró que Hamás dejará de tener control civil y militar sobre Gaza y mencionó un plan de “migración voluntaria” desde el enclave.

Las cifras de la guerra siguen creciendo

De acuerdo con autoridades sanitarias de Gaza, unas 900 personas murieron en ataques israelíes desde que comenzó la tregua. Los datos no diferencian entre civiles y combatientes. Del lado israelí, el Ejército informó la muerte de cuatro soldados durante el mismo período.

Desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, más de 72.000 habitantes de Gaza fallecieron, en su mayoría civiles, según cifras palestinas. Israel sostiene que adopta medidas para reducir las víctimas civiles durante sus operaciones militares.

Por su parte, los ataques perpetrados por Hamás el 7 de octubre de 2023 dejaron alrededor de 1.200 muertos en Israel, según datos oficiales israelíes.