El truco que te ayudará a ahorrar dólares en tu viaje y es el gran enemigo de las aerolíneas

Si bien es un poco arriesgada, esta maniobra poco conocida por quienes quieren guardar dinero permite pagar menos por un vuelo internacional.

Cada vez son más los pasajeros que buscan maneras de gastar menos plata al momento de sacar un pasaje aéreo. Como las tarifas internacionales aumentaron durante los últimos años, muchas personas comenzaron a investigar métodos alternativos para ahorrar dólares de su viaje.

Entre esas estrategias apareció una práctica que genera polémica dentro de la industria aeronáutica . Aunque no viola leyes en la mayoría de los países, sí puede provocar conflictos con las compañías y hasta el punto de cancelar reservas futuras si no se la implementa con cuidado.

El sistema se volvió popular gracias a foros de viajeros y plataformas especializadas que detectan combinaciones de vuelos económicas, con una diferencia que en algunos casos supera el 20%.

El skiplagging, consiste en comprar un pasaje con escala y abandonar el recorrido en la conexión intermedia , sin completar el último tramo. La lógica detrás de esta maniobra surge del sistema de precios de las aerolíneas, ya que muchas veces un vuelo con conexión cuesta menos que uno directo hacia la misma ciudad, incluso si el recorrido total es más largo.

Por ejemplo, un pasajero que quiera viajar desde Ginebra hasta Madrid puede encontrar un ticket más barato con destino final en otra ciudad española y escala en la capital.

En ese caso, la persona baja en Madrid y no aborda el segundo avión. Según las comparaciones publicadas en páginas especializadas, algunos trayectos permiten recortes del 20%. En vuelos internacionales de larga distancia, el ahorro puede rondar los u$s100 o más dependiendo de la fecha y la demanda.

La práctica se hizo popular tras la aparición de plataformas específicas como Skiplagged, creada en 2013 para localizar este tipo de tarifas ocultas. La página incluso enfrentó demandas judiciales de compañías aéreas por promover el sistema.

El mecanismo tiene sus límites, los pasajeros no pueden despachar valijas porque el equipaje viaja automáticamente hasta el destino final marcado en el ticket, motivo por el cual la mayoría opta por trasladarse solo con mochila o carry on.

Un aspecto que es muy importante tener en cuenta es que el método suele funcionar únicamente con boletos de ida. Esto se debe a que, si se da que el pasajero pierde voluntariamente uno de los tramos, muchas empresas cancelan automáticamente el resto del itinerario pautado.

Aeropuerto dólar plata preocupado hombre viaje Si bien no es ilegal, esta práctica implica sus riesgos. Pexels

El problema de las aerolíneas con esta práctica

Las compañías aéreas rechazan el skiplagging porque consideran que altera la lógica comercial con la que calculan las tarifas. El precio de un vuelo no depende solamente de la distancia recorrida, porque también influyen la competencia entre empresas, la demanda de cada ruta y la disponibilidad de asientos en determinados mercados.

En algunos trayectos dominados por una sola aerolínea, los tickets directos suelen ser más caros porque existen menos alternativas para los pasajeros. Por el otro lado, un viaje más largo con conexión puede bajar de valor debido a la competencia en el destino final.

Ese desequilibrio es el que aprovechan quienes recurren a esta práctica. Las compañías sostienen que cada asiento vacío implica una pérdida económica porque podría haberse vendido a otro cliente.

Por ese motivo, prácticamente todas las aerolíneas incluyen cláusulas contra esta práctica dentro de sus contratos de transporte, con sanciones que pueden variar según la empresa y la frecuencia con la que el pasajero repita la maniobra. En algunos casos se eliminan millas acumuladas o beneficios de programas de fidelidad. También existen antecedentes de cancelaciones de tickets y restricciones futuras para viajar con determinada compañía.

viaje dólar plata aeropuerto chica mujer preocupada valija Si bien esta práctica ahorra mucho dinero, tiene sus consecuencias. Freepik

Las consecuencias de hacer skiplagging

Aunque el skiplagging no suele considerarse ilegal, sí puede generar inconvenientes importantes para los pasajeros. Uno de los riesgos más comunes se da cuando la aerolínea modifica escalas, horarios o conexiones por cuestiones operativas. Si cambia el aeropuerto de tránsito, el viajero puede terminar muy lejos del punto donde planeaba descender.

También existe la posibilidad de que el personal detecte la maniobra antes del embarque. En esos casos, la compañía tiene derecho a cancelar el ticket según las condiciones aceptadas durante la compra. Para quienes aprovechan los programas de viajero frecuente, algunas empresas suspenden cuentas o eliminan puntos acumulados si descubren una reiteración en este tipo de prácticas.

A nivel judicial, hubo pocos conflictos concretos, pero en 2019, Lufthansa intentó reclamar más de u$s2.000 a un pasajero que había comprado una tarifa con skiplagging. El caso terminó sin resolución definitiva después de que la empresa retirara la demanda.

Los especialistas coinciden en que el mayor peligro no pasa por problemas penales, sino por posibles restricciones comerciales, ya que un pasajero podría quedar bloqueado para futuras reservas dentro de una aerolínea específica.

Por último, es muy importante tener en cuenta que quienes elijan esta modalidad deben cumplir exactamente los mismos requisitos migratorios y de visado que cualquier otro viajero internacional, incluso si abandonan el recorrido antes del destino final indicado en el boleto.