Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 27 de mayo

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y se consolidó por encima de los $1.400. En tanto, los ADRs operaron en verde, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que los bonos subieron y el riesgo país bajó a 508 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.