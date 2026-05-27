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27 de mayo 2026 - 07:57

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 27 de mayo

Toda la información sobre el dólar, las acciones y los bonos.

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Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial mayorista subió a la par de los paralelos y se consolidó por encima de los $1.400. En tanto, los ADRs operaron en verde, al igual que las acciones del S&P Merval, mientras que los bonos subieron y el riesgo país bajó a 508 puntos básicos. Esta semana, el mercado estará atento a la posibilidad de un acuerdo entre EEUU e Irán, los resultados trimestrales de varias entidades financieras y la licitación del Tesoro del 27 de mayo.

Este miércoles la Secretaría de Finanzas realiza la segunda licitación de deuda del mes, Banco Macro presenta su balance corporativo. También se conocen las solicitudes semanales de hipotecas en Estados Unidos, y presentan balances corporativos Salesforce y HP.

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Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 27 de mayo

El dólar oficial minorista cotiza a $1.380 para la compra y a $1.430 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.428,90 para la venta.

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