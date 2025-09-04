SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

4 de septiembre 2025 - 00:00

Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de septiembre

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cayó y se mantuvo debajo del oficial por cuarta rueda consecutiva﻿.

El dólar blue cotizó este miércoles 3 de septiembre a $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

El billete paralelo bajó $10, luego de dos ruedas al alza. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).

Informate más

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de septiembre

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.

Valor del MEP hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.

Valor del dólar CCL hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de septiembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de septiembre

El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.

