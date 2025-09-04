El dólar blue cotizó este miércoles 3 de septiembre a $1.330 para la compra y a $1.350 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 4 de septiembre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Mercados: el dólar oficial recuperó cierta calma y cedió el blue; ADRs bajaron fuerte y bonos rebotaron
-
El dólar blue cayó y se mantuvo debajo del oficial por cuarta rueda consecutiva
El billete paralelo bajó $10, luego de dos ruedas al alza. Así, la brecha con el tipo de cambio mayorista se mantuvo en terreno negativo (-0,8%).
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 4 de septiembre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, la cotización subió 50 centavos a $1.361,50.
Valor del MEP hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar MEP cotiza a $1.373,54 y la brecha contra el mayorista es de 0,9%.
Valor del dólar CCL hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar Contado con Liquidación (CCL) opera a $1.379,12, por lo cual la brecha es de 0,4%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro (o solidario), equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.787,50.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 4 de septiembre
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.361,99, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 4 de septiembre
El Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s112.310, según Binance.
