Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 9 de octubre

El dólar blue cotiza este jueves 9 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,8%.
Consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU
Por Jorge Herrera
El entusiasmo inicial por el apoyo político y financiero de la administración Trump a la Argentina comenzó a desvanecerse. Analistas globales consideran que el rescate es apenas un alivio momentáneo y advierten por la sostenibilidad del programa económico.
