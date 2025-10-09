Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 9 de octubre

El dólar blue cotiza este jueves 9 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,8%.

El miércoles, el dólar oficial anotó leve suba y cerró a $1.430 para la venta, mientras que el blue avanzó y los financieros cayeron. La bolsa porteña y los ADRs, por su parte, rebotaron. Los bonos se dieron vuelta, ante la expectativa de nuevos anuncios económicos, y subieron hasta 2,2%.

Hoy el mercado se encuentra expectante al nivel de intervención del Tesoro en el dólar y posibles novedades de EEUU.

Live Blog Post Consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU Por Jorge Herrera El entusiasmo inicial por el apoyo político y financiero de la administración Trump a la Argentina comenzó a desvanecerse. Analistas globales consideran que el rescate es apenas un alivio momentáneo y advierten por la sostenibilidad del programa económico. Leer la nota completa