SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
9 de octubre 2025 - 08:47

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este jueves 9 de octubre

mercados finanzas vivo acciones bolsas inversiones bonos dolar tasas
Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue cotiza este jueves 9 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 2,8%.

El miércoles, el dólar oficial anotó leve suba y cerró a $1.430 para la venta, mientras que el blue avanzó y los financieros cayeron. La bolsa porteña y los ADRs, por su parte, rebotaron. Los bonos se dieron vuelta, ante la expectativa de nuevos anuncios económicos, y subieron hasta 2,2%.

Hoy el mercado se encuentra expectante al nivel de intervención del Tesoro en el dólar y posibles novedades de EEUU.

Live Blog Post

Consultoras internacionales califican de "curita" al salvataje de EEUU

Por Jorge Herrera

El entusiasmo inicial por el apoyo político y financiero de la administración Trump a la Argentina comenzó a desvanecerse. Analistas globales consideran que el rescate es apenas un alivio momentáneo y advierten por la sostenibilidad del programa económico.

Leer la nota completa

Live Blog Post

Alerta en el mercado: el Tesoro se queda sin dólares y suben las tasas, a la espera del auxilio de EEUU

En una jornada clave, el Tesoro enfrenta una marcada escasez de dólares para sostener el tipo de cambio fijo. Las tasas en pesos se disparan por falta de liquidez, mientras el mercado descuenta un inminente cambio en la política cambiaria.

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias