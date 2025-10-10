Dólar blue hoy: a cuánto opera este viernes 10 de octubre







Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera este viernes 10 de octubre a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. La brecha con el tipo de cambio oficial se ubica en el 3,9%.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 10 de octubre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.420.

Valor del MEP hoy, viernes 10 de octubre El dólar MEP opera a $1.440,81 y la brecha con el dólar oficial queda en el 1,5%.

Valor del dólar CCL hoy, viernes 10 de octubre El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.453,22 y la brecha con el dólar oficial se ubica en el 2,3%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 10 de octubre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885,00.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 10 de octubre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.474,30, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 10 de octubre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s120.817, según Binance.