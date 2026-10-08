El dólar blue opera a $1.535 para la compra y a $1.555 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 8 de octubre
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 8 de octubre
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Real blue: a cuánto operó este miércoles 7 de octubre
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 8 de octubre
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.517 para la venta.
Valor del CCL hoy, jueves 8 de octubre
El dólar CCL opera a $1.609,31 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 8 de octubre
El dólar MEP opera a $1.539,01 y la brecha con el dólar oficial es de 1.5%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 8 de octubre
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $2.002.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 8 de octubre
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.605,09.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 8 de octubre
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s83.121, según Binance.
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