Javier Milei defendió nuevamente la gestión del oro del BCRA: "¿Salieron a pedir perdón?" + Agregar ámbito en









A través de su cuenta en la red social X, el mandatario apuntó contra los economistas y dirigentes opositores que cuestionaron las operaciones financieras de la entidad monetaria, y advirtiendo sobre el riesgo de que el organismo perdiera casi el 40% de su posición en el metal precioso por "falencias técnicas".

Javier Milei defendió nuevamente la gestión del oro del BCRA: "¿Salieron a pedir perdón?".

El presidente Javier Milei se refirió este domingo a las reservas internacionales de oro y defendió nuevamente a la gestión del del Banco Central (BCRA) tras citar un reporte de mercado que reflejó un derrumbe del 37,1 %, en el marco de una liquidación generalizada de activos financieros y materias primas.

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A través de su cuenta en la red social X, el mandatario apuntó contra los economistas y dirigentes opositores que cuestionaron las operaciones financieras de la entidad monetaria, preguntando irónicamente si alguno había salido a "pedir perdón" y advirtiendo sobre el riesgo de que el organismo perdiera casi el 40 % de su posición en el metal precioso por "falencias técnicas".

Luego de citar un reporte que marca que "el oro ha caído un 37,1%", el Presidente apuntó contra sus detractores en redes sociales: "¿Dónde estarán los lloradores del oro? Es más, recuerdo a uno que decía que no había que hacer coberturas porque el oro siempre sube... CIAO!".

Alguno de los que desfilaron opinando sobre el oro, donde entre otras críticas flojas de fundamentos cuestionaban la cobertura del BCRA, ha salido a pedir perdón? Se imaginan alguien así en el BC y que pierda el 40% de la posición en oro fruto de sus falencias técnicas?



CIAO! https://t.co/m7WNkjmt4t — Javier Milei (@JMilei) November 22, 2026 El tweet del presidente responde a las críticas por un informe oficial que marcó pérdidas millonarias en 2025 por las operaciones que hizo el Banco Central con las reservas de oro en el exterior. Desde el Gobierno explicaron que esos contratos funcionan como un seguro: sirven para proteger el valor de las reservas y evitar que el país pierda dinero cuando el precio del oro cae de golpe en el mundo.

Cómo funciona la cobertura y el cruce con la Auditoría El seguro financiero del Banco Central protegía sus reservas si el oro bajaba de cierto valor, a cambio de ponerle un tope a las ganancias si el metal subía más de lo esperado. Como en 2025 la cotización aumentó con fuerza, la entidad tuvo que resignar parte de esa suba, aunque Milei defendió un saldo favorable de unos u$s2.500 millones al combinar el valor del metal con el costo de los contratos.

La polémica surgió por un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre el manejo de las reservas enviadas al exterior —que, según confirmó Milei, están "en Suiza, en la cuenta del BIS"—. El titular del organismo, Juan Manuel Olmos, cuestionó el volumen de los activos utilizados y sostuvo que "durante el 2025 el BCRA realizó operaciones financieras especulando con una determinada trayectoria para el precio internacional del oro, erró el cálculo y perdió u$s1.023 millones". A raíz de estos datos, economistas y dirigentes opositores reclamaron mayor transparencia sobre la operatoria. Entre ellos, el expresidente del Banco Central Martín Redrado atribuyó el quebranto contable a un "error de cálculo técnico" y exigió que las actuales autoridades de la entidad den explicaciones públicas.

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