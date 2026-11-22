Un estudio del Instituto Argentino de Análisis Fiscal comparó los impuestos sobre alimentos y bebidas en la Ciudad y otras 33 localidades. La diferencia se explica por la cantidad de niveles de gobierno que cobran tributos.

La Ciudad de Buenos Aires presenta impuestos inferiores en alimentos y bebidas comparada con otras 33 localidades.

La carga tributaria sobre alimentos y bebidas es menor en la Ciudad de Buenos Aires que en el resto del país , según un informe. El estudio comparó el peso de los impuestos sobre el precio final de esos productos en CABA y en un promedio de 33 ciudades de las 23 provincias. La principal diferencia, señaló el organismo, es que en la Capital se tributa a dos niveles de gobierno, mientras que en el interior se suma el municipal.

El trabajo realizado por el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) analiza la incidencia de los impuestos nacionales, provinciales y municipales en las distintas etapas de producción y comercialización, desde la industria hasta el comercio minorista. Para eso, tomó como referencia un alimento y una bebida sin alcohol, tanto en comercios pequeños como grandes, y calculó qué porcentaje del precio final corresponde a la carga tributaria.

Según el IARAF, cuando un producto se produce y comercializa en una misma región, las diferencias impositivas se trasladan al consumidor. Es decir, a igual precio antes de impuestos, el valor final será más alto en las ciudades donde la carga tributaria indirecta sea mayor .

En el caso de un alimento vendido en un comercio pequeño, la carga tributaria representa el 39,8% del precio final en CABA , mientras que en el promedio de las 33 ciudades relevadas llega al 42,2% . La diferencia se explica principalmente por los impuestos provinciales y municipales: en las localidades del interior, las tasas municipales sobre las ventas representan el 1,5% del precio, mientras que en la Ciudad son nulas.

Para los alimentos comercializados en grandes establecimientos, la carga tributaria alcanza el 41,5% en CABA y el 43,1% en el promedio de las otras ciudades . En este segmento, las tasas municipales explican el 2,3% del precio final en el interior. Sin embargo, la diferencia se reduce porque Ingresos Brutos tiene una incidencia mayor en la Ciudad: representa el 8,5%, frente al 7,8% del promedio de las 33 localidades.

La brecha también aparece en las bebidas sin alcohol. Para las comercializadas en pequeños comercios, los impuestos representan el 40% del precio final en CABA y el 42,7% en el promedio del resto del país. En este último caso, las tasas municipales explican el 1,4% del valor.

Una menor cuña tributaria en CABA implica una penalización menor al consumo en comparación con el interior del país. Chacoprimero

En los comercios grandes, la carga tributaria llega al 41,5% en la Ciudad y al 43,7% en las otras 33 ciudades. En este segmento, las tasas municipales representan el 2,2% del precio final.

Los datos corresponden a 2025 y surgen de la comparación entre CABA y un promedio simple de 33 localidades: Bariloche, Concordia, Córdoba, Corrientes, Formosa, La Matanza, La Plata, La Rioja, Lanús, Mar del Plata, Mendoza, Neuquén, Paraná, Posadas, Quilmes, Resistencia, Río Cuarto, Río Gallegos, Rosario, Salta, San Fernando del Valle de Catamarca, San Francisco, San Juan, San Luis, San Miguel de Tucumán, San Rafael, San Salvador de Jujuy, Santa Fe, Santa Rosa, Santiago del Estero, Trelew, Ushuaia y Villa María.

La diferencia entre los niveles de gobierno y el impacto en el consumo

El informe del IARAF pone el foco en la estructura tributaria de cada jurisdicción. Mientras que en las provincias se acumulan impuestos de tres niveles de gobierno —municipal, provincial y nacional—, en la Ciudad de Buenos Aires intervienen dos: el porteño y el nacional.

Entre los tributos considerados en el análisis figuran el IVA, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, Ingresos Brutos, los impuestos internos y las tasas municipales. Los impuestos nacionales tienen la misma incidencia en ambas jurisdicciones, por lo que la diferencia se concentra en los componentes provinciales y municipales.

En ese sentido, el organismo sostiene que la menor cuña tributaria en CABA implica una penalización menor al consumo. Por el contrario, en las ciudades del interior, la acumulación de tributos puede elevar el precio que pagan los consumidores por los mismos productos.

El estudio aclara que la comparación contempla exclusivamente el efecto de la carga tributaria y no incorpora el comportamiento de otras variables que también pueden incidir en los precios finales.