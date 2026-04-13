El dólar blue opera a $1.370 para la compra y a $1.390 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 13 de abril
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 13 de abril
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.370 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 13 de abril
El dólar CCL opera a $1.473,47 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 7.6%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 13 de abril
El dólar MEP opera a $1.412,50 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 13 de abril
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.813,50.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 13 de abril
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.462,39, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 13 de abril
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s71.071, según Binance.
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