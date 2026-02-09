Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 9 de febrero + Seguir en









Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue opera a $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 9 de febrero En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.432 para la venta.

Valor del CCL hoy, lunes 9 de febrero El dólar CCL opera a $1.488,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 3.9%.

Valor del dólar MEP hoy, lunes 9 de febrero El dólar MEP opera a $1.447,99 y la brecha con el dólar oficial es de 1.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 9 de febrero El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.

Cotización del dólar cripto hoy, lunes 9 de febrero El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.489,47, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, lunes 9 de febrero Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s70.567, según Binance.