Las exportaciones argentinas a EEUU marcaron un récord en 2025 de u$s8.338 millones

Según un informe, los envíos al mercado estadounidense crecieron cerca de 29% y lograron una cifra récord aún sin el acuerdo comercial.

Las exportaciones argentinas con destino a Estados Unidos alcanzaron en 2025 su máximo histórico , superando los u$s8.338 millones , pese a que aún no estaba vigente el nuevo acuerdo comercial con ese país. La cifra, que refleja una buena noticia para la balanza comercial en dólares , se conoció en medio de las dudas por la apertura económico y el entendimiento en materia de cooperación comercial con la administración de Donald Trump .

Un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) señaló que este resultado representó un crecimiento interanual cercano al 29% y quedó casi un 25% por encima del récord previo, registrado en 2022, lo que refleja una dinámica exportadora intensa en la relación bilateral.

El principal motor de este impulso fue el complejo energético , cuya participación en el total exportado a Estados Unidos fue especialmente significativa, compensando otros rubros de menor dinamismo y consolidando el récord histórico de ventas.

Además del sector energético, otros segmentos como la minería , con productos como litio y otros minerales críticos, contribuyeron a robustecer el flujo exportador argentino hacia el mercado norteamericano, en un año en el que también se fortaleció la inversión extranjera directa estadounidense en el país.

El desempeño de 2025 se da en un contexto de mayores expectativas por la firma del acuerdo bilateral, que incluye compromisos para la eliminación de aranceles recíprocos y la apertura de nuevas oportunidades para productos argentinos en territorio estadounidense.

Este récord en las exportaciones se produce en paralelo a un comercio total bilateral muy activo, donde Estados Unidos se consolidó no solo como destino de ventas externas sino también como una fuente importante de inversiones en sectores estratégicos de la economía argentina.

Acuerdo comercial con EEUU: los sectores que podrían beneficiarse y los que enfrentan riesgos en la economía argentina

La carne vacuna emerge como uno de los principales beneficiarios: el pacto incluye una ampliación sin precedentes del cupo preferencial de exportación de carne vacuna argentina al mercado estadounidense, que pasaría de 20.000 a 100.000 toneladas anuales, lo que podría traducirse en alrededor de u$s800 millones adicionales en exportaciones para ese sector.

El entendimiento prevé según primeras estimaciones exportaciones por más de u$s1.000 millones. Asimismo, el pacto incluye oportunidades de acceso preferencial para bienes del sector agroindustrial y alimentario como carnes aviar y porcina, lácteos, frutas, vinos y otros procesados, así como medidas que podrían beneficiar la industria automotriz, con el reconocimiento de estándares técnicos y de seguridad que facilitarían la comercialización de vehículos y autopartes.

El acuerdo comercial con EE.UU. busca ampliar exportaciones y atraer divisas, en un contexto de debate por los ganadores y perdedores del nuevo esquema.

También se destacan sectores vinculados a recursos estratégicos. La apertura de mercados para productos de energía y minerales críticos, como litio y cobre, podría atraer inversiones en proyectos de extracción y exportación en un contexto global de alta demanda de recursos para la transición energética.

Finalmente, áreas como tecnología, dispositivos médicos, salud y productos farmacéuticos verían beneficios en la eliminación de trabas regulatorias y el reconocimiento de certificaciones internacionales, lo que podría agilizar procesos y reducir costos operativos para empresas argentinas que busquen competir o integrarse en cadenas globales.