Elecciones en Japón: Sanae Takaichi consolida su liderazgo y el oficialismo se encamina a una victoria arrasante

Las proyecciones tras el cierre de urnas anticipan que el Partido Liberal Democrático recuperará una amplia mayoría en la Cámara baja, fortaleciendo el mandato de la primera ministra Sanae Takaichi y allanando el camino para una agenda conservadora más ambiciosa.

El Partido Liberal Democrático , liderado por la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi , se perfila para obtener una amplia mayoría parlamentaria en las elecciones anticipadas de este domingo, según proyecciones de la emisora pública NHK basadas en encuestas a pie de urna, lo que reforzaría el control oficialista de la Cámara baja.

De acuerdo con NHK, el PLD podría superar los 300 escaños en la Cámara de Representantes , muy por encima de los 233 necesarios para asegurar la mayoría. En conjunto con su socio, el Partido de la Innovación de Japón (JIP) , la coalición gobernante estaría en condiciones de alcanzar hasta dos tercios de los 465 escaños, una cifra que ampliaría notablemente su margen de maniobra legislativa.

Las proyecciones coinciden con estimaciones difundidas por otras grandes cadenas japonesas, que señalan que el partido de Takaichi habría conseguido incluso una mayoría por sí solo. El resultado marcaría un fuerte repunte respecto de los comicios anteriores, tras la derrota sufrida por el oficialismo en 2024.

La elección anticipada fue convocada apenas tres meses después de que Takaichi asumiera el cargo en octubre, una decisión inusual en la política japonesa. La mandataria buscó capitalizar su alta popularidad antes de que los escándalos de financiación y vínculos religiosos que afectaron históricamente al PLD erosionaran su imagen.

En campaña, la primera mujer en gobernar Japón prometió “trabajar, trabajar, trabajar” , un lema que, junto con su estilo directo y firme, logró movilizar especialmente a votantes más jóvenes, un segmento tradicionalmente apático en términos de participación electoral.

Una victoria amplia permitiría a Takaichi avanzar en una agenda conservadora centrada en el crecimiento económico, el fortalecimiento militar y un alineamiento más estrecho con Estados Unidos, en un contexto de crecientes tensiones con China y con un presidente Donald Trump descrito como impredecible.

La primera ministra impulsa una revisión de las políticas de seguridad y defensa antes de diciembre, con el objetivo de reforzar las capacidades militares ofensivas, levantar la prohibición sobre las exportaciones de armas y profundizar el alejamiento de los principios pacifistas de la posguerra. También propone políticas más estrictas sobre inmigración, espionaje y presencia extranjera, medidas que, según expertos, podrían afectar derechos civiles.

Qué críticas genera el adelanto electoral en Japón

El adelantamiento electoral generó cuestionamientos. “La elección anticipada después de solo tres meses en el cargo subraya una tendencia problemática en la política japonesa en la que la supervivencia política tiene prioridad sobre los resultados de políticas sustantivas”, afirmó Masato Kamikubo, profesor de la Universidad de Ritsumeikan. “Siempre que el gobierno intenta reformas necesarias pero impopulares... se avecina la próxima elección”.

La jornada electoral estuvo además marcada por fuertes nevadas en gran parte del país, incluida Tokio, lo que podría haber afectado la participación y el conteo de votos, especialmente entre los votantes más jóvenes.

Aun así, algunos electores expresaron cauta esperanza. Kazuki Ishihara, de 54 años, dijo que votó por el PLD por estabilidad y porque cree que Takaichi “puede hacer algo” que sus predecesores no lograron. Yoshinori Tamada, un oficinista de 50 años, señaló que su prioridad son los salarios: “Pienso mucho cuando miro mi nómina, y emití mi voto por un partido en el que creo que puedo confiar en ese sentido”.