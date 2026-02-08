Super Bowl 2026, la guía básica para los principiantes: reglas clave, duración y todo lo que hay que saber antes del gran partido

Patriots y Seahawks disputan la edición 60 en Santa Clara. Reglas básicas, tiempos, puntos y cifras récord del evento más visto del año.

Patriots y Seahawks disputan la edición 60 del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara.

La NFL celebrará este domingo 8 de febrero la edición número 60 del Super Bowl en el Levi’s Stadium de Santa Clara, donde New England Patriots y Seattle Seahawks disputarán el título ante una audiencia global que supera los 120 millones de personas y con cifras económicas que vuelven a marcar récords .

El evento, que paraliza a Estados Unidos y convoca a fanáticos en todo el mundo, combina competencia deportiva, espectáculo musical y una industria publicitaria millonaria. Aunque para muchos es una cita ineludible del calendario, no todos conocen en detalle cómo se juega y qué está en disputa dentro del campo.

El fútbol americano profesional se disputa en un campo de 120 yardas de largo (109,73 metros) y 53,3 yardas de ancho (48,74 metros). En cada extremo se ubican zonas de anotación de 10 yardas y postes en forma de “Y”, separados por 5,64 metros, que sirven como objetivo para las patadas.

El partido tiene una duración oficial de 60 minutos , divididos en cuatro cuartos de 15 minutos. Sin embargo, las pausas, revisiones y tiempos muertos extienden el espectáculo a más de tres horas. Si el resultado termina empatado, se juega una prórroga en la que ambos equipos cuentan con una posesión ofensiva; si sigue la igualdad, la definición pasa a muerte súbita.

El fútbol americano se juega en un campo de 120 yardas con zonas de anotación en cada extremo.

El quarterback, o mariscal de campo, es la pieza estratégica del equipo. Lidera el ataque, comunica las jugadas indicadas por el entrenador y decide en segundos si lanza la pelota por aire o lo entrega a un corredor. Su lectura del juego puede definir el resultado.

Cada equipo cuenta con 53 jugadores en plantilla, aunque solo 11 por lado están en el campo en cada jugada. Las formaciones se dividen en ofensiva, defensiva y equipos especiales.

nfl(1) El quarterback es la pieza estratégica que lidera cada ofensiva.

¿Cómo se anotan los puntos?

El objetivo principal es avanzar con el balón ovalado hasta la zona de anotación rival. La ofensiva dispone de cuatro oportunidades, conocidas como “downs”, para avanzar al menos 10 yardas. Si lo logra, obtiene cuatro intentos adicionales; si no, suele ceder la posesión mediante una patada.

El touchdown es la jugada más codiciada y otorga 6 puntos. Se consigue al ingresar el balón en la zona de anotación, ya sea corriendo o atrapando un pase dentro de ella. Luego, el equipo puede sumar un punto extra con una patada entre los postes o intentar una conversión de dos puntos.

ssstwitter.com_1770570073514 Así funciona un touchdown.

El gol de campo vale 3 puntos y se logra con una patada desde el campo de juego; el récord en la NFL es de 64 yardas. También existe el safety, que otorga 2 puntos a la defensa si derriba al rival con el balón dentro de su propia zona de anotación.

¿Cómo llegan Patriots y Seahawks y qué está en juego?

La NFL reúne a 32 equipos divididos en la Conferencia Americana (AFC) y la Conferencia Nacional (NFC). Los campeones de cada una acceden al Super Bowl. En esta temporada, los Patriots vencieron 10-7 a Denver Broncos y los Seahawks derrotaron 31-27 a Los Angeles Rams para obtener su pasaje a la final.

El trofeo que recibe el campeón lleva el nombre de Vince Lombardi. Los Patriots buscan superar a los Pittsburgh Steelers como la franquicia más ganadora, ambos con seis títulos. En contraste, Cleveland Browns, Detroit Lions, Houston Texans y Jacksonville Jaguars nunca disputaron una final.

super bowl 2026 La NFL cuenta con 32 equipos divididos en la AFC y la NFC.

Entre las figuras históricas sobresale Tom Brady, con siete títulos, seis con los Patriots y uno con los Tampa Bay Buccaneers. La edición pasada, en la que Philadelphia Eagles venció 40-22 a Kansas City Chiefs, alcanzó una audiencia de 128 millones de televidentes.

¿Cuánto cuestan las entradas y la publicidad?

El impacto económico es monumental. Según datos recopilados por Bloomberg, las entradas para esta edición parten desde los u$s5.500 y pueden superar los 50.000 en sectores VIP. En plataformas oficiales, el promedio ronda los u$s8.200, muy lejos de los u$s12 que costaba un boleto en 1967.

pag32- superbowl_opt.jpeg Las entradas parten desde los u$s5.500 y pueden superar los 50.000 en sectores VIP.

La publicidad también rompe marcas: un anuncio de 30 segundos ronda los u$s8 millones y la cadena NBC llegó a vender espacios por hasta 10 millones, según confirmó Mark Marshall, director de publicidad global de NBCUniversal. Empresas tecnológicas, farmacéuticas y de bienestar lideran la inversión, y cerca del 40% de las marcas debutan este año.

¿Por qué el Super Bowl es más que un partido?

El espectáculo trasciende lo deportivo. El show de medio tiempo estará a cargo de Bad Bunny, en una puesta que promete impacto global. Las marcas adelantaron sus comerciales en redes sociales y el duelo entre Patriots y Seahawks reedita la final de 2015, recordada por una jugada defensiva decisiva en la última yarda.

bad bunny Bad Bunny estará a cargo del show de medio tiempo.

Más que un partido, el Super Bowl vuelve a confirmarse como un fenómeno global donde cada detalle cuenta: una jugada en la última yarda puede quedar en la historia, pero también un show de medio tiempo o un comercial millonario. Mientras Patriots y Seahawks disputan el trofeo Vince Lombardi en el Levi’s Stadium, millones de personas en todo el mundo seguirán atentos cada avance, cada pausa y cada decisión del quarterback. Durante más de tres horas, el deporte, el espectáculo y el negocio se funden en un mismo escenario, en el evento que mejor sintetiza la cultura deportiva y mediática de Estados Unidos.