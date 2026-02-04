Super Bowl 2026: día, horario, shows y cómo verlo + Seguir en









La final que concentrará todas las miradas del mundo del deporte enfrentará a Seattle Seahawks ante New England Patriots, en el partido que define al campeón de la NFL.

Super Bowl 2026: día, horario, shows y cómo verlo

El Super Bowl, la gran final de la NFL, tendrá una nueva edición este domingo 8 de febrero. Ya tiene todo confirmado: fecha, sede, show musical, transmisión y los dos equipos que pelearán por el título.

El partido comenzará a las 20.30 horas de Argentina, mientras que el show del entretiempo está previsto entre las 22 y 22.30, según el desarrollo del encuentro.

El Super Bowl se disputará en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California, en el corazón del Silicon Valley. El estadio, casa de los San Francisco 49ers, será sede del evento por segunda vez en su historia, luego de haber albergado la edición de 2016.

¿Quiénes juegan el Super Bowl 2026? En el Super Bowl 2026 se enfrentarán New England Patriots contra Seattle Seahawks, en una reedición del histórico cruce que protagonizaron en el Super Bowl 49.

Super Bowl LX: shows, transmisión y más El espectáculo musical será uno de los más variados de los últimos años. Bad Bunny encabezará el show de medio tiempo, acompañado por Green Day, Brandi Carlile, Charlie Puth y Coco Jones, en una combinación que cruza pop, rock y R&B.

Además, Charlie Puth interpretará el himno nacional de Estados Unidos, Brandi Carlile cantará "America the Beautiful" y Coco Jones estará a cargo de "Lift Every Voice and Sing" en la previa del partido. Dónde ver el Super Bowl 2026 en vivo TV: ESPN (relatos y comentarios en español).

Streaming: Disney+ (en simultáneo con la TV).

NFL Game Pass (DAZN): señal original de EE. UU., con cobertura completa y los comerciales exclusivos.