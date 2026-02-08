Martín Guzmán, exministro de Economía: "La dolarización récord de 2025 respondió a un problema macroeconómico, más allá del riesgo político"

El exministro de la cartera económica advierte por el nivel de formación de activos externos durante el año pasado, que superó los u$s32.000 millones, financiada por el FMI y préstamos del sector privado. Entiende que la postergación del nuevo IPC fue una “intromisión política”, al tiempo que comparte su proyección económica para 2026.

Martín Guzmán , exministro de Economía durante la gestión de Alberto Fernández, aparece del otro lado de la pantalla con un atuendo de invierno. Lo que es atípico en febrero para estas latitudes, en Nueva York es lo esperable. Es que el exfuncionario se encuentra dando clases en la Universidad de Columbia , al tiempo que conduce la consultora Suramericana, acompañado de Guillermo Hang y Ramiro Tosi en la elaboración de informes.

Desde su mirada, Guzmán describe lo sucedido con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) como una “ intromisión política ” por parte del ministro de Economía, Luis Caputo, y el poder Ejecutivo. En ese sentido, resalta que 2024 con el cambio de ponderadores, bajo la canasta actual, la inflación hubiese sido 18,3 puntos porcentuales más alta que la registrada, y que la interrupción de la publicación del nuevo índice mete presión a las negociaciones salariales.

Por otro lado, Guzmán entiende que 2026 no será un año con diferencias sustanciales en términos macroeconómicos respecto de 2025, al tiempo que señala el acceso al crédito internacional antes del 9 de julio como hito clave para bajar la inflación, refinanciar vencimientos y bajar la expectativa de depreciación del tipo de cambio. En ese sentido, señala que la formación de activos externos (FAE) durante 2025 fue de u$s32.340 millones , récord desde 2003.

Periodista: ¿Cuál es su mirada sobre la polémica postergación del nuevo IPC anunciada por el ministro de Economía, Luis Caputo? ¿Qué impacto tiene esto sobre la credibilidad del INDEC, teniendo en cuenta los antecedentes de manipulación estadística en la Argentina?

Martín Guzmán: En el caso del índice de precios al consumidor (IPC), está claro que está desactualizada la forma en la que se computa porque ha cambiado mucho a la canasta, y esa decisión compete no a la política, sino al personal técnico. Lo institucionalmente correcto es que el Ministro de Economía deje trabajar al personal técnico y apoye la propuesta del instituto de cuándo modificar ciertos criterios metodológicos para computar las estadísticas, pero acá hubo una clara intromisión política, tanto del funcionario como del poder Ejecutivo.

Hay que tener en cuenta el pasado de manipulación de estadísticas que hace que lleve tiempo afianzar la reputación y credibilidad del INDEC. Cualquier cosa que se haga en dirección contraria genera un daño desproporcionado.

“Si se revisa al alza la inflación, los salarios reales son más bajos que los registrados”

P.: Hay consultoras, como Equilibra, que midieron el impacto de la suba de tarifas en la inflación de febrero bajo el IPC actualizado y marcan una incidencia de 0,7 puntos porcentuales (p.p.), mientras que con el IPC vigente sería de 0,5 p.p. Si la diferencia no es significativa, ¿por qué se genera este nivel de ruido? ¿O responde más a lo que puede venir?

M.G.: Si asumimos ponderadores de 46,4% para bienes y 53,6% para los servicios sobre la canasta actual, la inflación de 2023 hubiese sido 12,5 puntos porcentuales más baja que la registrada, mientras que 2024 hubiese tenido una inflación 18,3 puntos porcentuales más alta.

En cambio, en 2025 no es tan grande la diferencia. Lo que sí te cambia es el salario real, te daría más bajo que de lo que se ha computado. Entonces, hacia adelante tenés el impacto de la actualización de los servicios públicos, y hacia atrás la actualización metodológica del IPC expone lo que ya ocurrió. Si se revisa al alza el índice inflacionario de los últimos dos años, los salarios reales son más bajos que los que se registraron. Te afecta al pasado y te afecta al futuro.

“Los sectores que se contraen son los que han generado mayor empleo en Argentina”

P.: Se podría pensar, entonces, que la negativa a la actualización de la metodología para medir el IPC responde al objetivo de aminorar presiones en las negociaciones paritarias y subestimar el impacto de la suba de los servicios en la inflación.

M.G.: El impacto de las negociaciones salariales no desaparece. Por el contrario, al haberse suspendido la publicación del nuevo índice se hizo mucho más visible el hecho de que hay un problema con la medición actual. Después, está el tema respecto de lo que apunta el Gobierno con la actividad.

P.: ¿Cómo lo vincula?

M.G.: La actividad económica viene de capa caída, la construcción mostró altibajos en el cierre del año, el comercio viene hacia la baja, la industria manufacturera ha venido deteriorándose de forma significativa. Estos tres rubros explican una parte muy grande del mercado interno.

Claro que esto implica que las importaciones sean menores de lo que realmente serían si la actividad creciese y eso ayuda a la acumulación de reservas para pagar la deuda externa, pero la contraparte es el impacto en cómo la gente está viviendo.

Actualmente, hay sectores que crecen, pero los que se contraen son los que históricamente han generado mayor cantidad de empleo en Argentina. Esta reconfiguración de la economía no solamente conlleva una caída en los niveles de actividad de esos sectores, sino una reconfiguración del mercado de trabajo.

Y si el Gobierno dijera “que se reconfigure la economía pero que el poder adquisitivo crezca”, ahí empezaría a tensionar la situación con las cuentas externas por el aumento de demanda de importaciones y, por tanto, la situación de la deuda y el riesgo país.

Es por eso que la gestión está poniendo todas las fichas en acceder lo más rápido posible al mercado de crédito internacional, entonces es difícil esperar que el Gobierno tenga como objetivo una recuperación del salario real en los próximos meses.

“Cuando se toca la unidad de denominación, perjudicás al mercado de deuda en pesos”

P.: Continuar con la metodología actual para medir el IPC, ¿puede tener impacto en el mercado financiero, considerando los títulos que se ajustan por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER)?

M.G.: Eso depende principalmente de la relación de lo que era la expectativa de la inflación de mercado, asumiendo que se cambiaba el índice, versus la realidad actual. Hay cierto impacto hacia adelante, pero la mayor parte responde a lo que se hubiese registrado hacia atrás, en los dos años previos.

De todos modos, lo que se hizo en la etapa previa, donde sí se interfirió al índice mismo que se publicaba para reflejar una inflación menor, afectó fuertemente al desarrollo de la deuda en pesos.

Cuando se toca la unidad de denominación, perjudicás al mercado de deuda denominado en moneda local. Y eso significa que el Estado tiene menos posibilidades de financiamiento, que se debilita la demanda de dinero en general y vuelve una presión adicional en la demanda de divisas.

“Lo que dijo Caputo (sobre hacer una nueva canasta) es una excusa, no justifica la decisión que tomó”

P.: Luis Caputo planteó que buscarán realizar una nueva encuesta, aún más actualizada en el tiempo. ¿Podrían haber aplicado la ENGHo 2017/2018 y, en simultáneo, responder al pedido del Ministro?

M.G.: Hay países que cambian la encuesta con más frecuencia que la Argentina, no habría ningún problema. Se puede perfectamente actualizar el índice y construir una nueva encuesta para conocer la estructura de consumo de los hogares. Lo que dijo Caputo es una excusa, que no justifica la decisión que tomó.

P.: Desde el exterior, ¿cuánto margen tiene la Argentina para soportar una crítica a la legitimidad de las estadísticas?

M.G.: Obviamente llama la atención. Luego hay que separar la paja del trigo. Pero no ayuda para nada.

P.: Según el Ministerio de Capital Humano, la pobreza al tercer trimestre de 2025 fue de 26,9%, una caída de 11,4 puntos porcentuales en términos interanuales. En este contexto, ¿esta estadística puede ser confiable?

M.G.: La canasta para medir la pobreza no es la misma que la del IPC. Se trata de la canasta básica total, y no he visto un calendario de actualización de esta canasta. Lógicamente, la baja de la inflación tiene que reducir la pobreza, aunque la inflación mensual de los últimos meses ha estado subiendo.

Después, hay una discusión más profunda sobre si el esquema de políticas actual está contribuyendo a bajar estructuralmente la pobreza y a incrementar la inserción en el mercado de trabajo, y eso no es algo que se esté viendo. No es una discusión de carácter metodológico, sino puramente social.

“Dejar todo al libre mercado no se basa en una teoría sensata ni evidencia empírica”

P.: Entiendo que el modelo productivo se basa en dos premisas. Por un lado, que los empresarios han logrado inflar precios para incrementar su rentabilidad en un contexto de medidas proteccionistas. Y por el otro, que los precios de mercado son los que deben amoldar los costos, y no al revés. ¿Coincide en el diagnóstico?

M.G.: Hay dos temas que aquí se intersectan: qué política comercial tiene sentido para la Argentina y si tiene sentido hacer políticas de desarrollo productivo para sectores específicos que tienen capacidad de una transformación estructural de la economía, lo que en la literatura se denominan políticas industriales, aunque no tienen por qué aplicar a las viejas industrias necesariamente.

Y acá el punto es construir lo que los economistas llamamos ventajas comparativas dinámicas. En la década del 40, los organismos multilaterales le decían a Corea del Sur que tenía una ventaja comparativa produciendo arroz. Si les hubiera hecho caso a los organismos, hoy Corea del Sur sería una economía de ingresos medios-bajos, pero hoy produce tecnología y es una economía de ingresos medios-altos.

En Argentina, que es una economía de ingresos medios, nuestra aspiración es bastante más alta. La idea de dejar todo al libre mercado no se basa en una teoría sensata ni en la evidencia empírica. Además, tampoco la aplica, a sus amigos cercanos al poder, los sigue protegiendo. El esquema que propone Milei no es puro, en el sentido de que no es libre mercado lo que hace, pero tampoco lo que pregona funciona para que la Argentina pase a estar en otra posición en el mundo.

Ahora, querer sostener a cualquier sector todo el tiempo resulta también en un costo de vida más alto, sin que ello genere un cambio estructural. No tiene por qué haber una política industrial para cualquier cosa, solo tiene sentido cuando hay una falla de mercado, por ejemplo la existencia de externalidades positivas o complementariedades estratégicas.

“Estamos viendo un proceso de precarización del mercado de trabajo”

P.: En el proceso de reconversión productiva que plantea el Gobierno, ¿hay algo de inevitable en el aumento de despidos o el Estado podría haber intervenido de alguna forma?

M.G.: Con este esquema, los que pagan los costos son los trabajadores que pierden su trabajo y no encuentran algo de calidad similar. Estamos viendo un proceso de precarización donde disminuyen los trabajos formales y crecen los trabajos informales o monotributo.

Tenemos una reconfiguración del mercado de trabajo donde al principio no se siente tanto el efecto negativo de ese cambio del sector formal al sector servicios. Sucede que, quién usa su capital o su propio vehículo al principio no lo siente, pero lo que se ve en el tiempo es la depreciación de ese capital que usa para trabajar, y ahí se nota con mayor claridad el costo del cambio. Esos son procesos que llevan su tiempo.

“La inflación va a depender de si hay o no acceso al mercado internacional de crédito”

P.: ¿Entiende que 2026 puede ser un año mejor que 2025 en términos macroeconómicos?

M.G.: Yo veo un poco más de lo mismo. Hay sectores que sí crecen, que en el agregado pueden aportar un poco más de crecimiento, pero con mucha heterogeneidad entre rubros. El nivel de inflación va a depender mucho de si hay o no acceso al mercado de crédito internacional a tasas sostenibles antes del 9 de julio (vencimiento de bonos soberanos en moneda extranjera).



Si la acumulación de reservas no se usara para hacer frente a los vencimientos, eso permitiría afianzar una tasa de depreciación esperada del tipo de cambio más baja, que la tasa de interés en pesos baje y que la inflación pueda estar un poco más baja que en 2025.

En cambio, si el Tesoro no llegara a recuperar el acceso al mercado de crédito al 9 de julio, y tuviese que utilizar reservas, eso impactaría negativamente en las tasas de interés, y por tanto en la tasa de depreciación esperada en el tipo de cambio, lo que redundaría en mayor inflación.

En relación con los tipos de interés y la actividad, las tasas pasivas han bajado con la compra de reservas del BCRA, pero las activas no bajan igual. Hoy los créditos están muy caros porque la tasa nominal anual (TNA) está alrededor del 65% anual, y eso es lo que detiene la recuperación, sumado a la caída del salario real del último mes.

P.: Hace poco menos de una semana Caputo aseguró que no tenían intenciones de tomar deuda en el mercado internacional de crédito. ¿Opera la lógica inversa?

M.G.: Eso es porque todavía no están pudiendo lograrlo. Depende de condiciones externas e internas. En lo interno, lo más importante es la acumulación de reservas. Y en lo externo será la dinámica de la tasa de interés internacional. Se espera que de acá al 9 de julio es que la Reserva Federal de EEUU haga una reducción de la tasa de interés. Hoy está en el rango de 3,50% a 3,75% y se espera una reducción de 25 puntos básicos, previo a los vencimientos de títulos públicos en moneda extranjera del sector público argentino.

“Tuvimos una formación de activos externos de más de u$s32.000 millones”

P.: ¿De cuánto fue la dolarización en 2025 y cuánto tuvo que ver el riesgo opositor?

M.G.: Tuvimos una formación de activos externos de u$s32.340 millones, un número altísimo, récord desde el año 2003. Y se financió con el dinero del FMI y con los préstamos financieros, que una parte importante fueron del sector privado. Es algo más que un problema político, se trata de un problema macroeconómico.

Al mismo tiempo, tuvimos un déficit de turismo importante que básicamente también está financiado por esto, el dinero es fungible, hubo déficits de ciertos componentes y un fuerte superávit de la cuenta financiera a partir de estas fuentes de financiamiento externo.

“Para bajar la expectativa de depreciación del tipo de cambio, es importante acumular reservas”

P.: ¿Ve posible la acumulación de reservas en torno a los u$s10.000 millones este año, cómo propone el Banco Central?

M.G.: Dependerá del acceso al mercado de crédito internacional. Si no hay acceso y el Gobierno recurre a las reservas para pagar deuda, se hará inalcanzable.

Si hay acceso, será una posibilidad muy factible, el número es discutible, pero en todo caso será una decisión política del Gobierno de acumular suficientes reservas aún teniendo más inflación que de otro modo en el corto plazo, para después sí poder sostener un proceso de desinflación.

Cierro con esto: para bajar la inflación es clave bajar la tasa de interés, para que baje la tasa de interés, tiene que bajar la expectativa de depreciación y para eso es muy importante acumular reservas.