Cuántas veces viajó Javier Milei a EEUU desde que asumió y qué dejó cada visita

Desde diciembre de 2023, el primer mandatario convirtió a Estados Unidos en su principal destino externo: reuniones con Donald Trump, el FMI y grandes empresas.

Desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023, Javier Milei convirtió a Estados Unidos en el eje central de su agenda internacional. Entre viajes oficiales, participaciones en foros políticos, encuentros con empresarios y eventos multilaterales, el mandatario acumuló múltiples visitas al país norteamericano . Algunas fueron breves, otras se superpusieron dentro de giras más amplias, pero en conjunto marcan un patrón sostenido de alineamiento político y económico.

El vínculo de Milei con Donald Trump se fue consolidando a lo largo de estos viajes como uno de los ejes políticos de su inserción internacional. Desde su primera participación en la CPAC en 2024, Milei buscó mostrarse como un aliado ideológico del líder republicano, con discursos alineados en materia económica, crítica al “estatismo” y defensa de un programa de reformas de mercado. La relación tomó mayor visibilidad con la presencia del presidente argentino en la asunción de Trump en enero de 2025 y se profundizó con los encuentros posteriores, incluido el que mantuvieron en septiembre de ese año en Nueva York , durante la Asamblea General de la ONU .

Ese acercamiento no fue solo simbólico. La Casa Rosada lo leyó como una forma de reposicionar a la Argentina dentro del entramado político estadounidense , especialmente en un escenario en el que el Partido Republicano recuperó centralidad en la Casa Blanca. En ese marco se inscriben también las visitas a eventos en Mar-a-Lago y la participación recurrente de Milei en foros conservadores, donde el Presidente buscó construir una identidad internacional coherente con su discurso doméstico.

En paralelo, los viajes a Estados Unidos funcionaron como una plataforma para sostener el vínculo con el Fondo Monetario Internacional. Milei se reunió en varias oportunidades con la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, tanto en Washington como en eventos multilaterales. Esos encuentros se dieron en momentos clave de la negociación con el FMI y fueron utilizados por el Gobierno para mostrar respaldo político externo a su programa económico y a la estrategia de ajuste fiscal.

Primer viaje a Estados Unidos como presidente. Milei participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), donde tomó contacto con referentes del conservadurismo estadounidense y comenzó a tejer vínculos políticos con el entorno de Donald Trump.

Abril de 2024 | Austin y Miami – agenda empresarial y política

Milei recibió el reconocimiento de "Embajador Internacional de la Luz", en el marco de una cena organizada por la comunidad judía, y luego mantendrá un encuentro con el magnate Elon Musk.

Mayo de 2024 | Los Ángeles - Instituto Milken

Disertó en la Conferencia Global del Instituto Milken en Los Ángeles, Estados Unidos.

Mayo de 2014 | San Francisco - reuniones con empresarios

Reunión con los empresarios Sam Altman, Tim Cook, Sundar Pichai, y Mark Zuckerberg, y con el director de la Universidad Stanford (donde dio un discurso) Richard Saller.

TRUMP MILEI 2 Presidencia

Julio de 2024 | Idaho – conferencia de inversores

Participó del tradicional encuentro organizado por Allen & Company, un foro cerrado que reúne a líderes empresariales y financieros de alcance global.

Septiembre de 2024 | Nueva York – apertura de la Bolsa y discurso ante la ONU

Participó en la apertura de la Bolsa de Nueva York, también se reunió con Elon Musk por tercera vez, y posteriormente brindó un discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Noviembre de 2024 | Mar a Lago - Cumbre de CPAC

Participó de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en la residencia de Donald Trump.

Enero de 2025 | Washington – asunción de Donald Trump

Primer viaje del año. Milei asistió a la ceremonia de asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Viajó junto a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Economía, Luis Caputo. Durante la estadía mantuvo una reunión con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

Febrero de 2025 | Washington – Cumbre de CPAC

Segundo viaje del año. Participó nuevamente de la CPAC y mantuvo reuniones con figuras del ámbito político y empresarial, entre ellas Elon Musk y Kristalina Georgieva. También tuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos.

encuentro milei trump cpac CPAC

Abril de 2025 | Florida – evento de fundaciones liberales

Viajó junto a Caputo para participar de la entrega de premios organizada por las fundaciones Make America Clean Again y We Fund The Blue. En ese marco recibió el premio “León de la Libertad”.

Septiembre de 2025 | Nueva York – Asamblea General de la ONU

Disertó en la Asamblea General de la ONU y mantuvo una agenda de encuentros con directivos de JP Morgan, Amazon, VISA, Coinbase, Paramount, Chevron, Discovery Capital Management y otras compañías, con foco en inversiones y vínculos con el sector privado.

Octubre de 2025 | Washington – reunión con Donald Trump

El último 14 de octubre, Javier Milei se reunió en la Casa Blanca con su par estadounidense, Donald Trump. Junto a su comitiva, mantuvo un almuerzo y visitó el Salón Oval.

Noviembre de 2025| Miami - America Business Forum

El mandatario brindó un discurso en el America Business Forum en Miami. En el evento disertaron Donald Trump; Lionel Messi; Rafael Nadal; y Jeff Bezos.

Febrero de 2026 | Florida – Mar-a-Lago

Viaje previsto para participar de un evento político en la residencia de Donald Trump, en Palm Beach, como parte de su vínculo con el espacio republicano y sectores conservadores.

Marzo de 2026 | Nueva York – conferencia de JP Morgan

El Gobierno evalúa un nuevo viaje para participar de una conferencia organizada por JP Morgan, orientada a inversores internacionales, en la que Milei podría presentar la agenda económica argentina.

Milei y Trump.jpeg

Qué dejaron los viajes de Javier Milei a Estados Unidos

Hasta ahora, las giras de Javier Milei por Estados Unidos no se tradujeron en desembolsos inmediatos, aunque sí dejaron anuncios de inversión. Entre ellos, se destacó la promesa de hasta u$s25.000 millones para la construcción de un mega data center de OpenAI y Sur Energy en la Patagonia. Si bien esos proyectos aún no se reflejan en inversiones productivas concretas, el Gobierno los presenta como señales de interés y de una agenda orientada a captar capitales de largo plazo, cuyos efectos todavía están en una etapa inicial.

Donde sí hubo avances fue en el plano financiero e institucional, un terreno que el Gobierno exhibe como respaldo externo a su programa económico. En ese marco se reforzaron señales de apoyo de organismos multilaterales como el FMI, el Banco Mundial y el BID, mediante la ampliación de líneas de financiamiento ya existentes y nuevos esquemas de asistencia. A eso se sumó el acuerdo de swap por u$s20.000 millones, concebido como herramienta de contención financiera y fortalecimiento de reservas, clave para sostener el ajuste y enviar una señal de previsibilidad a los mercados.

Ese esquema se vio reforzado esta semana con el anuncio de un acuerdo comercial y de inversiones con Estados Unidos, presentado por el Gobierno como un hito en la relación bilateral. El entendimiento prevé la reducción o eliminación de aranceles para cerca de 1.675 productos argentinos y la ampliación de cupos de exportación. No obstante, la letra chica del acuerdo muestra compromisos asimétricos y beneficios aún difusos en términos de acceso efectivo a mercados, lo que moderó las expectativas sobre su impacto económico inmediato.

Ese enfoque encaja con la lógica que describe el alineamiento político con Washington: primero respaldo financiero y orden macroeconómico, después inversiones. Los datos de Inversión Extranjera Directa, muestran una dinámica más gradual. En el tercer trimestre de 2025, Estados Unidos aportó u$s753 millones en flujos netos, por detrás de Suiza y el Reino Unido. En términos de stock, sigue siendo el principal origen de la IED en la Argentina, con u$s32.038 millones, equivalentes al 18% del total, seguido por España y Países Bajos. El vínculo es estructural, pero no registra una aceleración visible asociada a los viajes presidenciales.

En paralelo, el Gobierno profundizó su alineamiento estratégico con la agenda estadounidense en áreas sensibles, como los minerales críticos, un capítulo central de la disputa geoeconómica con China. La decisión de sumarse a la iniciativa impulsada por Washington para diversificar cadenas de suministro busca posicionar a la Argentina como socio confiable en la transición energética y la industria tecnológica. La apuesta oficial es que ese encuadre político derive más adelante en inversiones concretas, aunque por ahora funciona principalmente como señal de alineamiento.

La relación bilateral también incluyó conversaciones políticas delicadas. Desde Estados Unidos se confirmó que hubo intercambios sobre cooperación en distintos frentes, incluida la posibilidad de recibir migrantes deportados, aunque sin acuerdos firmados ni definiciones cerradas. En conjunto, los viajes dejaron un mensaje claro: fuerte sintonía política, respaldo financiero y un acuerdo comercial aún en trámite legislativo, pero sin que se verifique por ahora el salto de inversiones privadas que el Gobierno presenta como consecuencia esperable de ese alineamiento.