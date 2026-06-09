Dólar blue hoy: a cuánto opera este martes 9 de junio

El BCRA concretó la mayor compra diaria de mayo y quedó a un paso de los u$s10.000 millones acumulados en 2026, mientras las reservas volvieron a subir con fuerza.

El dólar blue opera a $1.425 para la compra y a $1.445 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, martes 9 de junio En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.446,50 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 9 de junio El dólar CCL opera a $1.526,57 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.5%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 9 de junio El dólar MEP opera a $1.467,09 y la brecha con el dólar oficial es de 1.4%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 9 de junio El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.904,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 9 de junio El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.511,31, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, martes 9 de junio Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s62.846, según Binance.