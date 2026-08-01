Dólar blue hoy: a cuánto opera este sábado 1 de agosto

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El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco.

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A cuánto opera el dólar oficial hoy, sábado 1 de agosto En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.485 para la venta.

Valor del CCL hoy, sábado 1 de agosto El dólar CCL opera a $1.576,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1%.

Valor del dólar MEP hoy, sábado 1 de agosto El dólar MEP opera a $1.517,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2%.

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 1 de agosto El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 1 de agosto El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.575,22, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, sábado 1 de agosto Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s62.986, según Binance.