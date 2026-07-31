Los patentamientos de autos 0 km se hundieron más de 30% anual en julio + Agregar ámbito en









El número refleja el deterioro del consumo de bienes durables, en el marco de un crédito al sector privado frenado. En el acumulado de 2026 la caída es del 12,8%.

El patentamiento de vehículos no repunta. Cuyo Automotores

Durante julio se patentaron 43.758 nuevos autos, lo cual significó un derrumbe del 30,3%, respecto del mismo mes de 2025. Asimismo, en términos mensuales la caída fue del 7,7%.

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Así lo informó la Asociación de Concesionarios Automotores de la República Argentina (ACARA). Respecto de julio de 2025, el declive fue más pronunciado en vehículos livianos que en pesados (-31,2% vs. -19,4%), mientras que contra junio de este año se dio la inversa (-7,8% vs. -10,6%).

El relevamiento de ACARA mostró que la composición del mercado, entre autos importados y nacionales, se mantuvo bastante estable en el séptimo mes del año, en favor de los primeros. El 69% de los patentamientos correspondieron a vehículos comprados a otros países, dejando el 31% restante para aquellos fabricados en el país.

Patentamientos de vehículos de julio, por marca, modelo y provincia En comparación con el año pasado, hubo algunos cambios en el Top 5 de marcas. Toyota, Fiat y Volkswagen se mantuvieron en el podio, aunque las dos últimas perdieron un par de puntos de participación. Chevrolet resguardó la quinta plaza, mientras que el cuarto lugar fue ocupado por Ford, que desplazó de ese lugar a Renault, una de las firmas que más "share" perdió, destacándose los retrocesos en los modelos Kwid y Kardian.

Por el contrario, entre los modelos las subas más fuertes se verificaron en la Hilux de Toyota y en el Territory de Ford. En el segmento de autos eléctricos, BYD siguió liderando, con más del 70% de este mercado, aunque con una merma en términos mensuales.

A nivel provincial, las caídas más importantes las sufrieron Santa Cruz (-59,5%), Misiones (-43,7%) y Río Negro (-42,6%). Ningún distrito experimentó un registro más alto que hace un año. Con estos números, en el acumulado de los primeros siete meses de 2026 los patentamientos se hundieron 12,8%. Esto refleja un deterioro en el consumo de bienes durables, que en su momento había sido motor de la actividad económica a partir de un crédito que ya desde hace meses está frenado, a la par del avance de la morosidad e ingresos reales insuficientes en la población argentina.