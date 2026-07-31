El BCRA compró u$s2.162 millones en julio, pero las reservas cerraron debajo de los u$s48.000 millones

La autoridad monetaria adquirió u$s46 millones en la última rueda del mes y completó uno de los mejores registros de 2026. Sin embargo, las reservas brutas cayeron u$s1.587 millones por movimientos de fin de mes y por el efecto negativo de la valuación.

El BCRA cerró julio con más de u$s2.100 millones en compras, pero las reservas terminaron por debajo de u$s48.000 millones.

El Banco Central (BCRA) cerró julio con compras en el mercado oficial de cambios, aunque las reservas terminaron con una fuerte caída diaria. En concreto, la autoridad monetaria adquirió u$s46 millones este viernes 31 de julio, en una rueda con un volumen operado de u$s685 millones, por lo que absorbió cerca del 7% del total negociado.

Con este resultado, el saldo comprador del mes ascendió a u$s2.162 millones , mientras que las compras acumuladas en 2026 llegaron a u$s13.327 millones . De esta manera, julio terminó como uno de los meses más importantes del año para la acumulación de divisas , pese a que en la última semana el ritmo se moderó frente a los registros excepcionales observados a mediados de mes.

Así, el promedio diario de compras quedó en u$s103 millones , por encima de los u$s68 millones de junio , aunque por debajo de los u$s137 millones de mayo . Por lo tanto, el balance mensual combinó dos dinámicas distintas. Por un lado, el BCRA logró superar los u$s2.000 millones de compras . Pero, por otro lado, el cierre del mes mostró intervenciones más acotadas , luego de haber cortado el martes una racha de 135 ruedas consecutivas con saldo positivo.

A pesar de la compra oficial, las reservas internacionales brutas cayeron u$s1.587 millones y finalizaron en u$s47.596 millones . Así, el stock perforó el umbral de u$s48.000 millones y quedó lejos de los u$s49.001 millones registrados en la rueda anterior.

Según fuentes oficiales informaron a Ámbito , cerca de u$s1.300 millones de la caída respondieron a movimientos habituales de fin de mes , que deberían revertirse el lunes . El resto se explicó principalmente por el efecto negativo de la valuación , en una jornada en la que el oro retrocedió 1,20% y habría restado cerca de u$s120 millones al valor contable de las tenencias del Central.

En cambio, las monedas de la canasta operaron mayormente a favor de las reservas. El euro avanzó 0,03% frente al dólar, la libra subió 0,12%, el yuan se apreció 0,05% y el yen ganó 0,83%. Sin embargo, esa mejora no alcanzó para compensar el impacto de los movimientos de cierre mensual y de la baja del oro.

De esta manera, la rueda dejó una foto de contraste. El BCRA compró dólares y cerró julio con un saldo mensual elevado, pero las reservas brutas mostraron una caída pronunciada que alteró la lectura inmediata del balance cambiario.

El dólar oficial extendió la baja

En el frente cambiario, el dólar mayorista cayó 0,20% y cerró en $1.485 para la venta. Así, la divisa profundizó la corrección de las ruedas previas y amplió la distancia contra el techo de la banda, ubicado en $1.814,21, hasta 20,06%.

La baja del oficial se dio en un contexto internacional más favorable, con un debilitamiento global del dólar. Además, el cierre de posiciones de fin de mes no derivó en una presión sostenida sobre el spot, pese a que era la última rueda en la que los bancos podían ajustar su posición en moneda extranjera correspondiente a julio.

Entre los dólares financieros, el MEP subió 0,61% hasta $1.517,67, mientras que el contado con liquidación avanzó 1,57% hasta $1.581,61. En tanto, el dólar blue bajó 0,32% y cerró en $1.560. Con estos valores, la brecha entre el blue y el mayorista se ubicó en 5,05%, mientras que el canje terminó en 4,21%.

Futuros, Tesoro y dólar linked

En futuros, la curva volvió a operar con subas generalizadas. Julio avanzó 0,03%, agosto subió 0,23%, septiembre ganó 0,26% y los contratos de 2027 marcaron aumentos en casi todos los plazos. En promedio, la variación general fue positiva en 0,24%.

Con estos movimientos, la tasa implícita de julio saltó a 7,17% mensual, equivalente a 86,03% anualizado, en el cierre del contrato. En tanto, la tasa de agosto se ubicó en 1,98% mensual, o 23,79% anualizado. En pesos, la TAMAR subió de 22,38% a 22,88%, mientras que la BADLAR avanzó de 21,25% a 21,94%.

En tanto, el mercado siguió atento al impacto del fixing de la D31L6, la letra dólar linked que concentró la presión de cobertura en la previa. Según los datos monetarios, los depósitos en dólares del Tesoro en el BCRA cayeron u$s146 millones el 28 de julio, mientras que sus depósitos en pesos aumentaron por un monto equivalente a u$s141 millones. Ese movimiento fue leído como una posible venta de divisas del Tesoro en el mercado oficial.

Esa operación, de confirmarse, sería relevante porque el esquema cambiario no permite ventas del BCRA dentro de las bandas. Por lo tanto, el Tesoro habría absorbido parte de la presión asociada al fixing, al mismo tiempo que el Central evitó comprar dólares ese día y el volumen de la letra dólar linked de agosto se disparó en el mercado secundario.

Así, julio cerró con una señal doble. El BCRA acumuló más de u$s2.100 millones en compras y volvió a sostener una presencia compradora en el mercado, pero las reservas terminaron debajo de u$s48.000 millones y el cierre de posiciones dólar linked dejó al descubierto una demanda de cobertura que seguirá condicionando el comienzo de agosto.