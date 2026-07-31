Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 31 de julio

El dólar mayorista bajó este jueves a $1.488, mientras que el minorista se ubicó a $1.510 en el Banco Nación y el blue permaneció en $1.565. Los ADRs saltaron hasta 7,8% en el marco de una mejora del clima financiero internacional. En ese contexto, el riesgo país se mantiene en 441 puntos básicos. Este viernes, hay expectativa por la reacción del mercado a los anuncios realizados por Javier Milei en la noche del jueves.