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31 de julio 2026 - 10:07

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 31 de julio

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Toda la información sobre el dólar, los bonos, las acciones y lo que tienen que saber los inversores.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar mayorista bajó este jueves a $1.488, mientras que el minorista se ubicó a $1.510 en el Banco Nación y el blue permaneció en $1.565. Los ADRs saltaron hasta 7,8% en el marco de una mejora del clima financiero internacional. En ese contexto, el riesgo país se mantiene en 441 puntos básicos. Este viernes, hay expectativa por la reacción del mercado a los anuncios realizados por Javier Milei en la noche del jueves.

Reforma del BCRA: apoyos, críticas y advertencias tras el anuncio de Javier Milei

El oficialismo defendió la iniciativa anunciada y la calificó como un cambio estructural para la política monetaria. La oposición cuestionó el proyecto y advirtió sobre sus efectos económicos e institucionales.

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Las bolsas del mundo suben con fuerza con impulso de empresas tecnológicas y el petróleo se acerca a los u$s90

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Sube la expectativa de inflación y ya roza el 36% para los próximos 12 meses

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El Gobierno prorroga hasta fin de año la suspensión de ejecuciones fiscales para ONG y el sector salud

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Por Carlos Lamiral

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En cada encuentro en las mesas las preguntas giran en los cantos de sirena de los posibles “outsiders” para la carrera electoral. LA titular del FMI Kristalina Georgieva vino de paseo, sin pena ni gloria. Crece la inquietud en el mercado por el colapso de un fondo de IA.

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