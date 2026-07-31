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31 de julio 2026 - 11:36

El dólar mayorista opera en leve alza, pero igual se enfila a cerrar la semana en retroceso

El tipo de cambio al por mayor no logra romper la barrera psicológica de los $1.500 en el correr del mes. En tanto, los futuros avanzan.

El tipo de cambio opera levemente al alza este viernes.

El tipo de cambio opera levemente al alza este viernes.

Foto: Reuters

El dólar mayorista sube levemente este viernes, pero se enfila a cerrar la semana con un retroceso cercano al 0,5%, en un mes marcado por altibajos para la divisa estadounidense a nivel global. A lo largo de julio, el billete verde se aproximó a la barrera psicológica de los $1.500 sin lograr superarla.

El dólar oficial escala a $1.489,5 para la venta a nivel mayorista. Así, se ubica a 23,9% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.844,87.

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Los contratos de futuros anotan pequeñas subas de hasta 0,03% en los tramos cortos 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista cerrará julio a $1.488,5, agosto a $1.511,5 y diciembre a $1.629.

A nivel minorista el dólar se sostiene a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implica que el dólar tarjeta se ubica en los $1.963 para compras internacionales. De acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio promedia los $1.512,20 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se sotiene a $1.565 para la venta. Con este desempeño, acumula un incremento de $50 en julio, equivalente al 3,3%, y se consolida como la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

Al mismo tiempo, el dólar MEP trepa 0,5% a $1.518,19 y el CCL lo hace un 1% a $1.571,82. Así, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista se estableció en torno al 1,9% y 5,6%, respectivamente.

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