El dólar mayorista opera en leve alza, pero igual se enfila a cerrar la semana en retroceso + Agregar ámbito en









El tipo de cambio al por mayor no logra romper la barrera psicológica de los $1.500 en el correr del mes. En tanto, los futuros avanzan.

El tipo de cambio opera levemente al alza este viernes. Foto: Reuters

El dólar mayorista sube levemente este viernes, pero se enfila a cerrar la semana con un retroceso cercano al 0,5%, en un mes marcado por altibajos para la divisa estadounidense a nivel global. A lo largo de julio, el billete verde se aproximó a la barrera psicológica de los $1.500 sin lograr superarla.

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El dólar oficial escala a $1.489,5 para la venta a nivel mayorista. Así, se ubica a 23,9% del techo de la banda cambiaria, que hoy se estableció en $1.844,87.

Los contratos de futuros anotan pequeñas subas de hasta 0,03% en los tramos cortos 2026. El mercado estima que el tipo de cambio mayorista cerrará julio a $1.488,5, agosto a $1.511,5 y diciembre a $1.629.

A nivel minorista el dólar se sostiene a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA), lo que implica que el dólar tarjeta se ubica en los $1.963 para compras internacionales. De acuerdo al relevo de entidades financieras que elabora el BCRA, el tipo de cambio promedia los $1.512,20 para la venta.

En el mercado informal, el dólar blue se sotiene a $1.565 para la venta. Con este desempeño, acumula un incremento de $50 en julio, equivalente al 3,3%, y se consolida como la segunda cotización más alta del mercado, solo por detrás del dólar contado con liquidación (CCL).

Al mismo tiempo, el dólar MEP trepa 0,5% a $1.518,19 y el CCL lo hace un 1% a $1.571,82. Así, la brecha con el tipo de cambio en el segmento mayorista se estableció en torno al 1,9% y 5,6%, respectivamente.