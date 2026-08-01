Dólar hoy: a cuánto cotiza este sábado 1 de agosto

El dólar oficial minorista cotiza a $1.460 para la compra y a $1.510 para la venta en el Banco Nación (BNA) . En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA) , la divisa lo hace a $1.511,12 para la venta. Podés consultar en esta página el valor del dólar en cada banco: Cotización banco por banco .

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En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.485.

El dólar blue cotiza a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

El dólar CCL cotiza a $1.576,04 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.1% .

El dólar MEP cotiza a $1.517,67 y la brecha con el dólar oficial es de 2.2% .

Precio del dólar tarjeta hoy, sábado 1 de agosto

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.963.

Cotización del dólar cripto hoy, sábado 1 de agosto

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.575,22, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, sábado 1 de agosto

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s62.986, según Binance.