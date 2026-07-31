Javier Milei: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las Islas Malvinas"

El mandatario opinó sobre la bandera que desplegó la Selección argentina luego de vencer a Inglaterra 2-1 por las semifinales del Mundial 2026. Además, aseguró que su gestión fue la que más hizo para recuperar el archipiélago ocupado ilegítimamente por el Reino Unido.

Archivo. El Presidente remarcó que su gestión fue la "que más hizo" por la causa Malvinas.

El presidente Javier Milei volvió a referirse al episodio que tuvo como protagonistas a los futbolistas del Seleccionado argentino de fútbol que, tras vencer a Inglaterra por 2-1 en las semifinales del Mundial 2026 , desplegaron una bandera con la consigna "las Malvinas son argentinas" e insistió con que el archipiélago será recuperado gracias a la labor diplomática. En ese sentido, recordó lo ocurrido con Diego Armando Maradona en el Mundial 1986 y sentenció: "Los goles de Maradona no nos devolvieron las islas Malvinas".

El análisis del jefe de Estado esquivó criticar el accionar de los jugadores y reconoció que los mismos pueden obrar desde la "emoción" porque se encuentran en el campo de juego. "Lo que usted no puede permitir es que eso le pase a un político. Usted no puede hacer declaraciones que son equivalentes a hacer una declaración de guerra".

"Los goles de Maradona a los ingleses, el que usted quiera de los 2, no no nos devolvieron la Malvinas", remarcó Milei durante una entrevista televisiva y luego, defendió su gestión diplomática en conjunto con el Canciller, Pablo Quirno : "Los mayores avances de la historia en el tema Malvinas los hemos logrado nosotros, desde la diplomacia".

"Hemos logrado que la ONU obligue a Inglaterra a sentarse con nosotros. Eso ya sucedió", detalló Milei sobre el estado actual de las negociaciones. Luego, amplió: "Y fíjese que es tan, la forma en la cual nosotros estamos haciendo el el el trabajo diplomático, que Estados Unidos se ha manifestado en favor nuestro, China se ha manifestado en favor nuestro , y los propios ingleses , una parte de los ingleses, consideran que nos tienen que devolver las Malvinas porque son nuestras".

Cabe destacar que las primeras muestras de apoyo de China al reclamo argentino datan de finales de 1982, una vez que finalizó la guerra, cuando la Asamblea General de la ONU debatió si la guerra había alterado la disputa de soberanía y si se debían reanudar las negociaciones . Más cerca en el tiempo, en 2022, el representante permanente adjunto de China ante la ONU, Geng Shuang exhortó a Argentina y Reino Unido a cumplir con la Resolución 2065 de 1965 y declaró que "China apoya firmemente la reclamación legítima de Argentina sobre la soberanía de las islas Malvinas".

La bandera fue mostrada el pasado 16 de julio, luego de la victoria de los dirigidos por Scaloni.

En cuanto al Reino Unido, luego del episodio del Mundial, gran parte del arco político remarcó la soberanía británica sobre las Islas Malvinas y pocas voces disidentes - como la del periodista Simon Jenkins del diario de línea progresista, The Guardian - reconocieron que el archipiélago no podía permanecer para siempre bajo dominio británico.

Sobre el tema, Milei concluyó: "Ahora, esas bravuconadas propias de un barrabrava termocefálico, mononeuronal, eso no lleva a ningún lado".

Javier Milei volvió a defender a Manuel Adorni

Durante la misma entrevista, el Presidente volvió a referirse al caso del exjefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien renunció a su cargo en medio de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.

“Hablé con él hace muy poco. En el último tiempo estuve con muchos viajes y actividades, y no pude verlo. Para mí, Adorni es honesto”, afirmó el mandatario. Además, volvió a cargar contra el periodismo por el tratamiento del caso y aseguró que algunos medios reaccionaron por una frase pronunciada por el exfuncionario en una conferencia de prensa: “Ustedes son tan solo periodistas”.

A pesar de su dificil situación jurídica, Milei sigue respaldando a Manuel Adorni. Presidencia

Adorni dejó su cargo luego de admitir que había falseado sus declaraciones juradas patrimoniales, que rectificó recién cuando la Justicia detectó gastos que no podía justificar. También reconoció haber evadido durante años el pago de impuestos por cientos de miles de dólares y aceptó que había brindado información falsa al Congreso cuando aseguró que tenía declarado todo su patrimonio. Sobre esas confesiones, Milei evitó pronunciarse.

En cambio, insistió en que será la Justicia la encargada de determinar responsabilidades. “Lo va a resolver la Justicia. Como una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, yo quiero saber dónde dice que los periodistas pueden actuar de jueces, fiscales, determinar la muerte civil de una persona y dictar sentencias. Hay algunos excesos que deberíamos darnos cuenta de que están mal. Yo creo que es inocente y lo es hasta que se demuestre lo contrario”, sentenció.

El swap con Estados Unidos

En otro tramo de la entrevista, Milei rechazó las críticas que atribuyen la estabilidad cambiaria lograda el año pasado al respaldo financiero de Estados Unidos. El Gobierno había atravesado un período de fuerte tensión sobre el dólar tras el revés en las elecciones legislativas bonaerenses y antes de los comicios nacionales, que finalmente terminaron con un amplio triunfo de La Libertad Avanza sobre el peronismo en la mayoría de las provincias.

Milei defendió las relaciones con EEUU y minimizó la influencia del swap con el Tesoro estadounidense en la estabilidad cambiaria.

Frente a quienes sostienen que el swap con Estados Unidos fue determinante para superar esa situación, el Presidente defendió las medidas implementadas por su administración. “Limpiamos los encajes, subimos los encajes, con lo cual el tamaño total del ataque especulativo fue equivalente a 70 mil millones de dólares”, explicó.

Luego relativizó el peso de la asistencia estadounidense al compararla con la magnitud de la presión financiera que enfrentó el Gobierno. “Por eso es muy deshonesto intelectualmente cuando dicen: ‘No, a ustedes los salvó Estados Unidos’. De los u$s70 mil millones, Estados Unidos aportó u$s2.500. O sea, estamos hablando de un número que es menos del 5%”, afirmó.

Sobre esa misma línea, cuestionó a quienes atribuyen exclusivamente a ese apoyo el desenlace de la crisis cambiaria. “Es muy deshonesto intelectualmente que de una torta de 100 vos digas que todo cambió por el 3%. O sea, parece una cargada”, expresó.

El rumbo económico del Gobierno

Por último, el libertario también respondió a las críticas por no haber alcanzado una inflación cero hacia mitad de año, como había anticipado meses atrás: “Yo lo que dije es: la política monetaria tiene un rezago de 24 meses. Nosotros pudimos fijar la cantidad de dinero recién a mitad del 24, que fue cuando terminamos de limpiar el balance del Banco Central”, ahondó.

El mandatario diferenció además el comportamiento de la inflación mayorista respecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y defendió que sus proyecciones se apoyaban sobre el primer indicador. “Si vos mirás la inflación mayorista, hubo meses que tuvo deflación, que es la que yo siempre usé”, señaló.

A partir de esa explicación, volvió a cuestionar la cobertura periodística sobre sus declaraciones. “Yo entiendo cómo juegan sucio los medios. Hay periodistas que tienen intereses y que están más sucios que una papa. Yo eso lo entiendo, operan directamente para determinados grupos y yo lo tengo claro”, sostuvo.

Finalmente, reconoció que la evolución del IPC responde a otros tiempos respecto de la inflación mayorista. “Vos lo querés tomar el IPC, va a tardar más”, dijo.

Por último, Milei reivindicó la respuesta del Gobierno durante la tensión financiera y aseguró que la administración logró atravesar una situación sin antecedentes recientes. “¿En qué momento de la historia argentina viste que un gobierno pueda soportar una corrida por el equivalente del cincuenta por ciento de las reservas? Jamás en la historia. Nosotros resistimos una corrida de cuarenta y un 1.000 millones de dólares”, afirmó.