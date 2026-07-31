Reforma del BCRA: amplio respaldo para los límites a la emisión y algunos reparos sobre el mandato único

Economistas y consultores respaldan la idea de dotar de mayor autonomía a la autoridad monetaria. La Fed, el sistema de bancos centrales de la Unión Europea e Israel, entre los casos en los que se le otorga a la entidad más de un objetivo.

Tras el anuncio y el envío al Congreso del proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central , los economistas y consultores están de acuerdo, al menos con el concepto, de que el presidente del BCRA debe tener independencia del gobierno de turno, para evitar así que una mala práctica de política presupuestaria afecte el valor de la moneda.

La mentada "independencia" tiene que ver más con el concepto de no emitir dinero (o transferir utilidades) al Poder Ejecutivo para financiar déficit fiscal, antes que con que el presidente de la entidad se mantenga al margen de la política macroeconomica.

La particularidad de la propuesta del gobierno de Javier Milei es la idea de reducir el mandato del BCRA a solo defender el valor del peso, ya que no hay muchos casos en el mundo de ese tipo. Ejemplos de bancos centrales con "múltiples funciones" serían los de la Reserva Federal de EEUU, el Banco de Inglaterra o el de Israel. Solo Colombia y Perú tienen función única.

En ese sentido , Aldo Abram, director ejecutivo de la Fundación Libertad y Progreso, afirmó que “los aspectos anunciados están alineados con los objetivos centrales de la propuesta que elaboramos desde la Fundación". "La definición de un único objetivo para el Banco Central —preservar la estabilidad del valor de la moneda— constituye uno de los pilares fundamentales de nuestra iniciativa" , indicó. Abram agregó que "resulta positivo que se prohíba al Banco Central financiar al Gobierno nacional" . En cuanto a la idea de que para remover al presidente de la entidad haya que conseguir los dos tercios del Senado dijo que "parece interesante".

Por su lado, el expresidente del BCRA, Martín Redrado, dijo que "Argentina necesita una Carta Orgánica del Banco Central que garantice su independencia para que tengamos estabilidad de precios, predictibilidad cambiaria y financiera".

Cabe de recordar que Redrado fue desplazado por Cristina Fernández el 22 de enero de 2010 en medio de un conflicto por el uso de las reservas internacionales. El Poder Ejecutivo le exigía que le transfiriera dólares y el entonces funcionario se negó.

Redrado propone además "eliminar la emisión monetaria para financiar al Tesoro vía Adelantos Transitorios, utilidades contables y la posibilidad de usar los dólares del Banco Central". "Más aun, se debe eliminar el financiamiento indirecto a través de la integración de los encajes bancarios con títulos públicos. La disminución progresiva de la integración con bonos del Tesoro Nacional debe ir de la mano de la idéntica reducción de los encajes, convergiendo a estándares internacionales y aumentando la capacidad prestable del sector privado", indicó.

Apoyos y matices

En tanto, Luciano Laspina, exdiputado por el PRO y ahora director Ejecutivo del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), indicó que "Argentina tiene una historia muy triste de déficit fiscales financiados con endeudamiento y finalmente con emisión monetaria". "Le hemos quitado trece ceros a la moneda por culpa de ese proceso", afirmó. El profesional agregó que "los países que lograron grabar en piedra la prohibición de financiar al fisco y tener un banco central independiente derrotaron la inflación.

Por su parte, el consultor Iván Carrino opinó que la reforma propuesta "va en la buena dirección". "La reforma de 2012 fue muy perniciosa, avalando y legitimando lo que ya se hacía en los hechos, y yendo a contramano del mundo al colocarle al BCRA cinco objetivos diferentes y a menudo incompatibles entre sí para un organismo que solo cuenta con una herramienta", aseguró.

"La nueva Carta le pone un objetivo principal al BCRA e impone serios límites a la monetización del déficit fiscal, algo que todos los bancos centrales de la región que bajaron la inflación tienen incluido en sus respectivas cartas orgánicas. Así que lo veo bien. Es una señal institucional importante que también busca mejorar las expectativas de inflación de cara al futuro", aseguró.

En tanto, el economista Roberto Cachanosky advirtió que "anunciar la independencia del Banco Central con el presidente del Banco Central al lado no resulta convincente".

Pocos casos de función única

Así como Argentina en los años 90 fue un caso único en el mundo por aplicar una caja de conversión para frenar la inflación, algo que se había dejado de implementar en los años 30, ahora volvería a distinguirse por ser uno de los pocos países en el mundo en darla a su banco central la única función de defender la moneda. Solo Perú y Colombia tienen esa carcterística.

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) hizo un recuento de algunas cartas orgánicas de los principales bancos centrales de los países capitalistas:

Reserva Federal de Estados Unidos: "La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y el Comité Federal de Mercado Abierto mantendrán el crecimiento a largo plazo de los agregados monetarios y crediticios acorde al potencial a largo plazo de la economía para aumentar la producción, con el fin de promover eficazmente los objetivos de máximo empleo, precios estables y tipos de interés moderados a largo plazo." Federal Reserve, Act.Sec 2A.

Banco de Israel: "1. Objetivo primario — Sección 3(a)(1): Mantener la estabilidad de precios como su objetivo central. 2. Objetivo secundario — Sección 3(a)(2): Apoyar otros objetivos de la política económica del Gobierno, especialmente el crecimiento, el empleo y la reducción de las brechas sociales, siempre que, en opinión del Comité, este apoyo no perjudique el logro de la Estabilidad de Precios en el tiempo; a estos efectos, 'Estabilidad de Precios en el tiempo' significa una situación en la que el Comité, sobre la base de la política monetaria que ha establecido, espera que la tasa de inflación se ubique dentro del rango de estabilidad de precios determinado según el Subapartado (b) dentro de un plazo no mayor a dos años. 3. Objetivo terciario: Apoyar la estabilidad del sistema financiero.” Ley 5770 de 2010.

Brasil: “El objetivo fundamental del Banco Central de Brasil es garantizar la estabilidad de precios. Sin perjuicio de su objetivo fundamental, el Banco Central de Brasil también busca garantizar la estabilidad y eficiencia del sistema financiero, suavizar las fluctuaciones en el nivel de actividad económica y promover el pleno empleo.” Ley 179/2021.

Chile: "El Banco tendrá por objeto velar por la estabilidad de la moneda y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos." Ley 18.840 Art.3

Banco de Inglaterra: “Objetivo primario: Mantener la estabilidad de precios. Objetivo secundario (subordinado al primero): Apoyar la política económica del gobierno de Su Majestad, incluyendo sus objetivos de crecimiento y empleo, pero solo sujeto a haber cumplido con la estabilidad de precios.” Seccion 11 Acta 1998.

Sistema de Bancos Centrales de la Unión Europea: “Objetivo primario: El objetivo primordial del Sistema Europeo de Bancos Centrales (SEBC) es mantener la estabilidad de precios. Objetivo secundario (subordinado): Sin perjuicio del objetivo de estabilidad de precios, el SEBC apoyará las políticas económicas generales de la Unión con el fin de contribuir a la realización de los objetivos de la Unión establecidos en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea. Esto incluye objetivos como "pleno empleo", "crecimiento económico equilibrado" y "un nivel elevado de protección y mejora de la calidad del medio ambiente". ,Artículo 127 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), dentro del "Tratado de Lisboa".