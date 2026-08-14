El riesgo país se encamina a cerrar una fuerte suba semanal ya que marcó en la jornada previa su octavo avance consecutivo. En el último mes trepó casi 10% y marca un deterioro del 17,3% en lo que va del año.
El riesgo país supera los 470 puntos y el mercado se pregunta hasta dónde puede rebotar
Los activos argentinos se someten a la última rueda de la semana en la que su performance no fue muy buena.
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Los ADRs rebotaron, pero el riesgo país subió por octava rueda consecutiva y superó los 470 puntos
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Los ADRs volvieron a sufrir mayoría de pérdidas y el riesgo país superó los 470 puntos
En la jornada previa se conoció que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio registró una variación mensual de 2,1%, ubicándose en línea con las expectativas del consenso de mercado. Este resultado consolida una trayectoria interanual del 33,8%.
En ese marco, Mariano Ortiz Villafañe, Chief Economist de Aldazabal y Cía., destacó el atractivo del tramo medio-largo de la curva CER, donde observa rendimientos reales superiores al 5% a partir de abril de 2027.
Para horizontes más largos, el economista señaló como alternativa a los bonos Duales CER-TAMAR, que ofrecen rendimientos reales en torno al 5,5% para 2028, particularmente los TXMJ8 y TXMD8. Además, remarcó que la pata vinculada a la tasa TAMAR permitiría capturar un eventual escenario de ajuste monetario con tasas reales más positivas.
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