Cuánto cobrarán los jubilados de la mínima de ANSES en septiembre de 2026 con el aumento y el bono

El dato de inflación de julio determinó el porcentaje de aumento de los haberes de millones de argentinos durante el octavo mes de año.

El dato de inflación de julio fue publicado por el INDEC este jueves 13 de agosto y cerró en 2,1% y afecta a la suma de las prestaciones del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) va a aplicar en septiembre un nuevo aumento sobre las jubilaciones, pensiones y asignaciones. La actualización ya puede calcularse, porque el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de julio fue del 2,1%.

Ese porcentaje es el que se tiene en cuenta para determinar la movilidad correspondiente al próximo mes. Los haberes previsionales se actualizan mensualmente en línea con la variación del IPC, con dos meses de diferencia. Entonces, la inflación de junio marca el aumento de agosto y el dato de julio establece ahora la suba de septiembre.

Con el IPC de julio ya publicado, el aumento de septiembre queda establecido en 2,1% . La jubilación mínima , que durante agosto es de $419.775,93, va a pasar a ser de $428.591,22. Con el bono extraordinario de $70.000, quienes cobran la mínima reciben $498.591,22.

Para los haberes que superen la mínima , el refuerzo vuelve a ser proporcional hasta alcanzar el límite. El bono no forma parte del haber jubilatorio y no se incorpora de manera permanente al monto de la jubilación. Se trata de un refuerzo extraordinario que se liquida junto con la prestación para determinados beneficiarios.

Las pensiones que administra ANSES también son atravesadas por el incremento por movilidad mensual . Con el aumento de 2,1%, los haberes previsionales van a quedar de la siguiente manera:

PUAM: $336.512,88

PUAM con bono: $406.512,88

PNC por Invalidez y Vejez: $294.448,77

PNC con bono: $364.448,77

Pensión Madre de 7 hijos: $420.641,11

Pensión Madre de 7 hijos con bono: $490.641,11

ANSES

El impacto del 2,1% de aumento en la AUH y otras asignaciones de ANSES

La actualización del 2,1% de septiembre también va a impactar sobre las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH), ya que estas prestaciones se actualizan bajo el mismo esquema de movilidad.

La AUH, que en agosto es de $150.848, pasa a $154.015. La AUH por hijo con discapacidad subirá de $491.173 a $501.487. La Asignación Familiar por Hijo, actualmente de $75.433, quedará en $77.017, mientras que la Asignación Familiar por Hijo con discapacidad pasará de $245.597 a $250.754.

Bono extraordinario de $70.000: a quiénes corresponde y cómo se abona

Entre los grupos que alcanza el refuerzo se encuentran los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de PUAM y beneficiarios de Pensiones No Contributivas, siempre que cumplan con los límites establecidos para acceder al refuerzo.

Quienes cobren la jubilación mínima recibirán el bono completo de $70.000. Para los beneficiarios que tengan un haber superior al mínimo, el importe puede ser menor, ya que el esquema contempla un refuerzo proporcional para quienes no superen el límite de ingresos previsionales establecido. La modalidad que usa ANSES consiste en abonar el refuerzo junto con el haber mensual, sin necesidad trámites adicionales.

El escenario para septiembre queda marcado por dos componentes: el nuevo haber que surge del aumento del 2,1% y el refuerzo extraordinario de hasta $70.000. Para un jubilado que cobre la mínima y reúna las condiciones para recibirlo en su totalidad, el ingreso mensual se ubica cerca de los $500.000.