Dólar blue: ¿Qué hay detrás del fuerte rebote y cuáles son las probabilidades de que supere los $200 en el corto plazo?

La última vez que la divisa tuvo un alza superior al de este martes fue el pasado 21 de enero, cuando saltó $5.

Más allá de este rebote, tras el anuncio del acuerdo con el FMI a fines de enero, el precio del blue se desinfló con fuerza (había tocado los $223,50 en el primer mes del año), y desde hace más de dos semanas opera por debajo de los $200, llegando a tocar los $195, su menor valor desde octubre pasado.

De hecho en lo que va de abril, el dólar blue cae $2 (-1%) tras finalizar marzo en $200. Y en lo que va del año, acumula una caída de $10 (-4,8%), pese a que la inflación en el mismo período se acerca al 20%.

Bajo este escenario inflacionario y luego de tocar su menor valor en el año, era previsible un rebote del dólar paralelo, según los especialistas, más aun teniendo en cuenta que operó en varias jornadas por debajo del dólar ahorro, un hecho poco usual, en momentos en que el Banco Central aceleró la devaluación del tipo de cambio oficial, para no perderle pisada a la escalada inflacionaria.

Ahora bien, ¿Qué otras causas hay detrás de este fuerte repunte? ¿Influyó el reciente anuncio oficial sobre el `nuevo IFE` para trabajadores no registrados, y monotributistas de la categoría A y B? ¿Y la decisión del Gobierno de discutir un mecanismo de captura de parte de la renta inesperada de las grandes empresas, generada a raíz del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania? ¿Volverá a superar los $200 en el corto plazo? A continuación, la opinión de tres especialistas ante la consulta de Ámbito:

Christian Buteler, analista financiero

"El avance de este martes fue un movimiento lógico, normal, del mercado. Si bien una suba de tres pesos puede llamar la atención, el blue venía bajando mucho en las últimas semanas. De hecho, en lo que va del año cae, frente a una inflación superior al 16%. No es lógico que eso suceda, en algún momento tiene que rebotar, pero no me parece que sea atribuible al anuncio oficial del lunes sobre ayuda social, como algunos creen en el mercado.

Si bien el blue es un marcado que no es tan transparente como el dólar contado con liquidación y el MEP, este martes también estuvieron subiendo los tipos de cambio financieros, con lo cual no me parece correcto vincular la suba del blue con los los anuncios del Gobierno.

Un dólar blue estable, con una inflación como la actual, no es sostenible en el tiempo, y en base a eso, en algún momento tenía que rebotar. Pero esto no quiere decir que este miércoles siga subiendo otros tres pesos, ni mucho menos.

El de este martes simplemente fue un movimiento lógico del mercado, que nunca es lineal, hace serruchos, encuentra su techo o su piso, y empieza a corregir en base a eso".

Gustavo Ber, economista

"Al igual que sucedió con los dólares financieros, a las preocupaciones que despierta una posible mayor emisión monetaria a partir de los últimos anuncios económicos del Gobierno provocaron una reacción del dólar blue.

De todos modos, no creo por ahora que el paralelo y los dólares financieros vuelvan a superar los $200, ya que si sigue el apetito por el "carry-trade" deberían lateralizar, aunque la nominalidad los irá empujando para arriba en el tiempo.

Vemos por ahora que la mayor oferta se evidencia entre los dólares financieros, por resbalanceos a favor del "carry-trade".

Federico Glustein, economista

"Hay un despertar del dólar blue por varias razones: como consecuencia de la suba del dólar oficial a un ritmo mayor de devaluación a 4% mensual que colocó al solidario en $195,50, superando a la cotización del paralelo, por lo que se manifiesta en una mayor demanda, anticipándose al inicio del mes donde hay un apetito mayor por el solidario.

Otra causa del rebote es el nuevo impuesto anunciado por el Gobierno, que afecta a un sector en particular, pero que genera incertidumbre sobre otros nuevos impuestos futuros, sobre todo para la clase media, por lo que los recursos se orientan hacia una dolarización.

Por otro lado, el otorgamiento del bono a sectores con menores recursos muestra a las claras un avance en la emisión monetaria y, por lo tanto, menor valor de los pesos se traduce claramente en demanda de divisas por precaución.

La incertidumbre económica y las expectativas negativas, en general, movilizan al alza al blue. Esta no es la excepción, y probablemente se vean más subas en los próximos días".