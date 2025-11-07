Dólar hoy: a cuánto cerró este viernes 7 de noviembre







Conocé a cuánto cotiza el dólar oficial, blue, el dólar MEP y el CCL.

Cotización del dólar hoy. ambito.com

El dólar oficial cerró a $1.445 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hizo a $1.401,78 para la compra y $1.454,66 para la venta, en la jornada del viernes.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las reservas brutas internacionales cayeron en u$s753 millones este viernes producto de un pago al Fondo Monetario Internacional (FMI) y cerraron en u$s40.260 millones. No obstante, a nivel semanal tuvieron un incremento de u$s878 millones y de u$s10.653 millones en lo que va del año.

A cuánto cerró el dólar oficial hoy, viernes 7 de noviembre En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar se ubicó en $1.415 para la venta.

A cuánto cotizó el dólar blue hoy, viernes 7 de noviembre El dólar blue cerró en $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre El dólar CCL cotiza a $1.474,01 y la brecha con el dólar oficial es de 4,2%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre El dólar MEP cotiza a $1.453,59 y la brecha con el dólar oficial es de 2,3%. Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.878,5. Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.463,75, según Bitso. Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s103.265, según Binance.