Gran protagonismo del Grupo Sancor Seguros en los Premios Prestigio 2025







El Grupo SANCOR SEGUROS se destacó en los Premios Prestigio 2025 al obtener cuatro importantes distinciones, incluido el primer puesto al Prestigio Productores. Los galardones consolidan su liderazgo en el sector asegurador argentino en el año de su 80º aniversario.

Los Premios Prestigio reconocen a las empresas más valoradas del ámbito asegurador.

El 6 de noviembre se celebró una nueva edición de los Premios Prestigio Seguros, un evento de referencia para el mercado asegurador argentino, organizado por Grupo Sol Comunicaciones junto al CEOP Latam (Centro de Estudios de Opinión Pública). La ceremonia contó con la presencia de destacados ejecutivos del sector, autoridades de asociaciones profesionales y representantes de las principales compañías del país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde hace más de dos décadas, los Premios Prestigio reconocen a las empresas más valoradas del ámbito asegurador a partir de un exhaustivo relevamiento que incluye la opinión de los Productores Asesores de Seguros (PAS) de todo el país, del público general y de referentes del ámbito corporativo. En este marco, el Grupo Sancor Seguros volvió a ocupar un lugar destacado, consolidando su liderazgo y prestigio institucional.

Cuatro distinciones que reafirman un liderazgo sostenido Por decisión de los Productores Asesores de Seguros, Sancor Seguros fue distinguida con el Primer Premio al Prestigio Productores, siendo reconocida una vez más como la Aseguradora más prestigiosa de la Argentina. Además, obtuvo el Cuarto Puesto en Prestigio Público, reconocimiento que refleja la valoración positiva de la ciudadanía -asegurada o no- hacia las compañías.

A estos logros se suma el Premio Prestigio Atributo Calidad, otorgado por el segmento corporativo, que destaca el compromiso de la empresa con la excelencia en la gestión y el servicio.

Por su parte, Prevención ART, empresa líder del mercado con más del 20% de participación, fue galardonada nuevamente con el Primer Puesto en el rubro Riesgos del Trabajo, reconocimiento otorgado también por los Productores Asesores de Seguros.

“Recibir estos premios en el año de nuestro 80º aniversario representa un orgullo enorme para todos los que integramos el Grupo Sancor Seguros. Estos reconocimientos reflejan no solo los logros del último año, sino una trayectoria construida sobre pilares sólidos: la excelencia en el servicio, la atención personalizada, la innovación constante y la capacidad de respuesta ante cada necesidad de nuestros asegurados”, expresaron desde la compañía. Con estos nuevos galardones, el Grupo Sancor Seguros reafirma su posición como referente indiscutido del mercado asegurador argentino, respaldado por una reputación institucional construida a lo largo de ocho décadas junto a una extensa red de más de 11.000 Productores Asesores de Seguros en todo el país.