Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto operan este viernes 7 de noviembre

Mirá a cuánto cotizan el euro oficial y el euro blue.

El euro hoy -sin impuestos- opera a $1.646,77 para la compra y a $1.741,32 para la venta, según el promedio de cotizaciones del Banco Central (BCRA) .

En cuanto a la cotización en el mercado negro de divisas, el euro blue se ubica en $1.717,75 para la compra y a $1.749,75 para la venta. El euro tarjeta marca los $2.263,72 .

Los países que utilizan la divisa europea como moneda de cambio son: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, España, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar se ubica en $1.452 para la venta , que es el valor al que cerró el miércoles.

El dólar blue se ubica en $1.415 para la compra y a $1.435 para la venta , según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar CCL cotiza a $1.504,53 y la brecha con el dólar oficial es de 3,6%.

Valor del dólar MEP hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar MEP cotiza a $1.478,12 y la brecha con el dólar oficial es de 1,8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.917,50.

Cotización del dólar cripto hoy, viernes 7 de noviembre

El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.490,30, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, viernes 7 de noviembre

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s102.025 según Binance.