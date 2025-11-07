La inflación de CABA fue del 2,2% en octubre y se mantuvo estable contra el mes anterior Por Solange Rial







El IPC porteño siguió sin variaciones respecto a septiembre y la inflación acumulada ya alcanza el 25,3%.

La inflación de CABA en octubre fue del 2,2% y se mantuvo estable con respecto al mes previo Depositphotos

La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 2,2% en octubre lo que implicó que se mantuvo estable con respecto al mes previo. La variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: vivienda, agua, electricidad, y gas, alimentos y bebidas, transporte y salud. De esta forma, la inflación acumulada ya alcanza el 25,3% y la anual, 33,6%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, durante octubre, los bienes registraron una suba de 2,2%, por encima de los servicios que aumentaron 2,1%. En tanto que los precios regulados aumentaron 1,9%, y se destacaron los ajustes en los valores de las cuotas de las prepagas, en los combustibles y en las cuotas de los colegios. A su vez, los estacionales promediaron un alza de 2,8%, principalmente por los incrementos en los precios de los paquetes turísticos, de las frutas y de las prendas de vestir.

"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes, de las prendas de vestir y de los automóviles", se informó oficialmente, en tanto, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda

Noticia en desarrollo.-

Temas Inflación