La inflación de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) fue del 2,2% en octubre lo que implicó que se mantuvo estable con respecto al mes previo. La variación del IPCBA respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: vivienda, agua, electricidad, y gas, alimentos y bebidas, transporte y salud. De esta forma, la inflación acumulada ya alcanza el 25,3% y la anual, 33,6%.
La inflación de CABA fue del 2,2% en octubre y se mantuvo estable contra el mes anterior
El IPC porteño siguió sin variaciones respecto a septiembre y la inflación acumulada ya alcanza el 25,3%.
-
Dólar e inflación 2026: las últimas proyecciones del mercado y los tres riesgos que pueden alterar el rumbo
-
La inflación volvió a marcar un leve incremento y fue del 4,32% en octubre
A su vez, durante octubre, los bienes registraron una suba de 2,2%, por encima de los servicios que aumentaron 2,1%. En tanto que los precios regulados aumentaron 1,9%, y se destacaron los ajustes en los valores de las cuotas de las prepagas, en los combustibles y en las cuotas de los colegios. A su vez, los estacionales promediaron un alza de 2,8%, principalmente por los incrementos en los precios de los paquetes turísticos, de las frutas y de las prendas de vestir.
"La dinámica mensual de los bienes respondió fundamentalmente a los incrementos en los precios de los alimentos (principalmente panificados, frutas y carnes), de los combustibles y lubricantes, de las prendas de vestir y de los automóviles", se informó oficialmente, en tanto, el comportamiento de los servicios reflejó principalmente los aumentos en los valores de los restaurantes, bares y casas de comida, de los alquileres y de los gastos comunes por la vivienda
Noticia en desarrollo.-
- Temas
- Inflación
Dejá tu comentario