Los bonos y las acciones bajan hasta 5%: se extiende la toma de ganancias







Los bonos soberanos Globales retroceden hasta 0,5% en Wall Street, mientras que los ADRs cotizan con mayorías de caídas. En la bolsa porteña, el índice S&P Merval pierde 2% y suma su cuarta rueda seguida en rojo.

Los bonos y acciones reflejan una toma de ganancias de los inversores.

Los inversores extienden la toma de ganancias tras el fuerte rally poselectoral. Los bonos en dólares operan a la baja en Wall Street, los ADRs se hunden hasta 5,7% y las acciones líderes de la bolsa porteña acumulan su cuarta rueda seguida en rojo. La pregunta que aparece es: ¿tienen aún combustible para retomar las alza?

En el mercado de Nueva York, los bonos soberanos Globales operan con caídas de entre 0,3% y 0,5%, encabezado por el GD46.

Después del triunfo en las elecciones del oficialismo, los títulos argentinos protagonizaron una fuerte alza que comprimió los rendimientos y contribuyó a una merma del riesgo país por debajo de los 650 puntos básicos. La pregunta que se impone es si en el corto plazo retomarán los bonos la senda alcista y permitirán que el indicador de riesgo del J.P. Morgan perfore los 500 puntos básicos, lo que permitiría al Gobierno regresar a los mercados internacionales de deuda.

Las acciones siguen a la baja Mientras tanto, los ADRs y acciones de empresas argentinas que cotizan en Wall Street extienden su toma de ganancias con mayoría de caídas. Los retrocesos son de hasta el 5,7%, encabezados por el ADR de Edenor. El jueves, los papeles corporativos en el exterior habían caído hasta 7,6%.

En la bolsa porteña, el índice S&P Merval retrocede 2% hasta los 2.915.179 puntos. Se trata de la cuarta baja consecutiva en pesos del panel de acciones líderes. En la rueda previa, la medición en dólares del Merval ya había perforado los 2.000 puntos.