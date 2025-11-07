SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

En Vivo
7 de noviembre 2025 - 08:55

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre

Todas la información que necesitás sobre el dólar, las acciones y los bonos.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial volverá a operar este viernes, luego del Día del Bancario, celebrado el jueves. El resto de las cotizaciones operaron con muy poco volumen ayer: el dólar blue bajó $5 y el CCL también cedió, mientras que el MEP rebotó 0,1%.

Por su parte, la atención de los inversores se concentrará este viernes en los activos argentinos. En la víspera, los bonos en dólares cotizaron con tendencia mixta en Wall Street, mientras que los ADRs y acciones argentinas cayeron hasta 7,6% en la bolsa de Nueva York, en el marco de una toma de ganancias después del fuerte rally poselectoral.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: los dos grandes desafíos que se le vienen a Javier Milei luego del contundente triunfo del 26-O

Tras el inapelable triunfo electoral el presidente Javier Milei se ha erigido como el nuevo ocupante del “trono de hierro” y ahora mira a todos por encima del rabillo del ojo. Este aire de suficiencia, al amparo del padrinazgo del todopoderoso presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conlleva, sin embargo, dos desafíos para el Gobierno. Por un lado, recrear la gobernabilidad y por otro, no menos importante, revisar el programa económico para reordenar la macro.

Live Blog Post

Wall Street opera con leves alzas en el cierre de una dura semana para el sector tecnológico

Los inversores se muestran preocupados por la sostenibilidad del repunte de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial.

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: los dos grandes desafíos que se le vienen a Javier Milei luego del contundente triunfo del 26-O

El presidente Milei se encuentra ante dos desafíos. Por un lado, recrear la gobernabilidad y, por otro, revisar el programa económico para reordenar la macroeconomía.

Live Blog Post

Economía estira plazos de la deuda en pesos: ¿paso previo para iniciar la compra de reservas?

Vladimir Werning, el vicepresidente del BCRA, dio a entender eso en una reciente presentación. La economista Marina Dal Poggetto considera que el pase de deuda al Tesoro no resolvió la acumulación de compromisos.

Por Carlos Lamiral

Live Blog Post

En EEUU, Javier Milei instó a empresarios a invertir en Argentina: "Quiero invitarlos a formar parte del futuro que estamos construyendo"

El Presidente hizo referencia en la apertura de su discurso a las elecciones locales en Estados Unidos, donde hubo una sólida victoria demócrata, y trazó un paralelismo con lo sucedido en Argentina.

Live Blog Post

El déficit comercial con Brasil superó los u$s5.000 millones en el acumulado de 2025, segundo récord del siglo XXI

La industria automotriz explicó tanto la mayor parte del aumento de importaciones como el grueso de la caída de exportaciones.

Por Santiago Reina

Live Blog Post

Economistas expusieron las causas del triunfo de Javier Milei y alertaron por dos variables claves golpeadas por el modelo

Camilo Tiscornia y Federico Moll participaron de un encuentro en dónde resaltaron los motivos de la victoria del oficialismo en las legislativas, pero advirtieron por los desafíos macroeconómicos que tendrá el Gobierno hasta 2027.

Por Nazarena Lomagno

Live Blog Post

Donald Trump en su laberinto: los aranceles y la baja de tasas tambalean, y crece el nerviosismo en Wall Street

En el plano de la política comercial, la Corte Suprema de EEUU definirá durante las próximas semanas la validez legal de los aranceles. En el plano monetario, el shutdown récord no solo impacta en la economía, sino que también podría frenar la baja de tasas de la Fed.

Por Juan Marcos Pollio

Live Blog Post

Las tres posibles "burbujas" que amenazan a la economía global, según el Foro de Davos

Børge Brende detalló que la economía mundial podría afrontar una etapa de alta inestabilidad por las burbujas multifactoriales que podrían existir.

