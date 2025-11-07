Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este viernes 7 de noviembre

Live Blog Post

Lo que se dice en las mesas: los dos grandes desafíos que se le vienen a Javier Milei luego del contundente triunfo del 26-O

Tras el inapelable triunfo electoral el presidente Javier Milei se ha erigido como el nuevo ocupante del “trono de hierro” y ahora mira a todos por encima del rabillo del ojo. Este aire de suficiencia, al amparo del padrinazgo del todopoderoso presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conlleva, sin embargo, dos desafíos para el Gobierno. Por un lado, recrear la gobernabilidad y por otro, no menos importante, revisar el programa económico para reordenar la macro.