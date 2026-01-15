El dólar oficial minorista cotiza a $1.430 para la compra y a $1.480 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.475 para la venta.
Dólar hoy: a cuánto cotiza este jueves 15 de enero
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este jueves 15 de enero
Real blue: a cuánto opera este jueves 15 de enero
A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 15 de enero
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cotiza a $1.453.
A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 15 de enero
El dólar blue cotiza a $1.495 para la compra y a $1.515 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.
Valor del CCL hoy, jueves 15 de enero
El dólar CCL cotiza a $1.527,86 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 5.2%.
Valor del dólar MEP hoy, jueves 15 de enero
El dólar MEP cotiza a $1.481,74 y la brecha con el dólar oficial es de 2.0%.
Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 15 de enero
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.924.
Cotización del dólar cripto hoy, jueves 15 de enero
El dólar cripto o dólar Bitcoin cotiza a $1.524,24, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, jueves 15 de enero
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cotiza en los u$s96.288, según Binance.
