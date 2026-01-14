Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 14 de enero

El dólar oficial cayó fuerte este miércoles 14 de enero, para ubicarse en los $1.457, mientras que los paralelos cotizaron con bastante estabilidad. Por su parte, los activos argentinos volvieron a sufrir retrocesos.
Diálogos de Wall Street: Donald Trump desafía a Jerome Powell y la bolsa de Nueva York reafirma la independencia de la Fed
Por José Siaba Serrate
Trump versus Powell. La Casa Blanca versus la Fed independiente. El primer conflicto del año en Wall Street. Rotundo y sonoro, pero que tampoco es un impedimento que descarrile el mercado alcista. Gordon Gekko explica por qué.
