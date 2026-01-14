Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 14 de enero

Live Blog Post

Equipo económico: en Chile dan por caída la llegada de José Luis Daza, el segundo de Luis "Toto" Caputo

El 2025 cerraba con varias novedades en torno al equipo de gobierno de Javier Milei, ya que varios funcionarios daban un paso al costado, otros eran víctimas de recambios e internas, y quizás el que más ruido hizo fue la noticia de que la mano derecha del ministro Luis “Toto” Caputo, el economista chileno José Luis Daza, dejaría el Palacio de Hacienda para sumarse al gabinete del presidente electo en el país trasandino, José Antonio Kast.

Sin duda, habría sido una pérdida importante para el esquema operativo del equipo económico, luego de la salida del exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, hacia la Cancillería y la renuncia de Juan Pazo a ARCA.

Lee la nota completa