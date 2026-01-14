SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

Si tenés dudas comunicate

con nosotros a

[email protected]

Llamanos al (54) 11 4556-9147/48 o

al (54) 11 4449-3256 de lunes a

viernes de 10 a 18

Hola, !
  • Mi Cuenta
  • Salir
En Vivo
14 de enero 2026 - 08:19

Dólar hoy y dólar blue hoy minuto a minuto: a cuánto opera este miércoles 14 de enero

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Toda la información sobre el dólar, los bonos y las acciones.

Por Depositphotos

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar oficial cayó fuerte este miércoles 14 de enero, para ubicarse en los $1.457, mientras que los paralelos cotizaron con bastante estabilidad. Por su parte, los activos argentinos volvieron a sufrir retrocesos.

El foco este miércoles, tras el dato de inflación es la licitación de deuda del Tesoro que ocurrirá este miércoles, en medio de la volatilidad de las tasas de interés mientras los analistas debaten sobre el esquema cambiario y observan las compras consecutivas de reservas del Banco Central.

Live Blog Post

Diálogos de Wall Street: Donald Trump desafía a Jerome Powell y la bolsa de Nueva York reafirma la independencia de la Fed

Por José Siaba Serrate

Gordon-Gekko Diálogos

Trump versus Powell. La Casa Blanca versus la Fed independiente. El primer conflicto del año en Wall Street. Rotundo y sonoro, pero que tampoco es un impedimento que descarrile el mercado alcista. Gordon Gekko explica por qué.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Equipo económico: en Chile dan por caída la llegada de José Luis Daza, el segundo de Luis "Toto" Caputo

El 2025 cerraba con varias novedades en torno al equipo de gobierno de Javier Milei, ya que varios funcionarios daban un paso al costado, otros eran víctimas de recambios e internas, y quizás el que más ruido hizo fue la noticia de que la mano derecha del ministro Luis “Toto” Caputo, el economista chileno José Luis Daza, dejaría el Palacio de Hacienda para sumarse al gabinete del presidente electo en el país trasandino, José Antonio Kast.

Sin duda, habría sido una pérdida importante para el esquema operativo del equipo económico, luego de la salida del exsecretario de Finanzas, Pablo Quirno, hacia la Cancillería y la renuncia de Juan Pazo a ARCA.

Lee la nota completa

Live Blog Post

Dólar hoy: a cuánto cotiza este miércoles 14 de enero

El dólar oficial minorista cotiza a $1.435 para la compra y a $1.485 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.482,52 para la venta.

Lee la nota completa

Dejá tu comentario

Te puede interesar

Otras noticias