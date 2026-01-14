El BCRA realizó la mayor compra de dólares en 10 meses y pagó u$s100 millones a organismos internacionales

La autoridad monetaria acumula ocho jornadas de compras al hilo y ya se hizo de más de u$s500 millones. Las reservas brutas subieron apenas u$s37 millones.

El Banco Central (BCRA) compró dólares por octava rueda consecutiva y aceleró el proceso de atesoramiento de reservas, al adquirir u$s187 millones . Aunque, la autoridad monetaria debió pagar u$s100 millones a organismos internacionales , según confirmaron fuentes oficiales.

Las reservas del BCRA crecieron apenas u$s37 millones , esta leve variación se explica por el pago a organismos internacionales, ya que además de la compra de dólares en el mercado, el oro -que mueve el amperímetro de los activos- subió 1% y cerró en un nivel récord .

Vale destacar que, pese a que el Central tenía previsto comprar cerca del 5% del volumen operado , esta rueda compró cerca del 70%, ya que solo se negociaron u$s269 millones en el segmento de contado . En futuros, en tanto, se operaron u$s567 millones .

Fuentes de la autoridad monetaria precisaron que "la totalidad de las compras del organismo no impactan en reservas, ya que depende de donde sean los dólares: si estaban depositados en el sistema no impactan en las arcas del Central, porque ya estaban en los encajes. Aunque sí pasan de brutas a netas. Las que impactan son las que vienen de afuera".

Desde el mercado llamó la atención la honerosa compra del Central y como no se lo observó activo "en pantalla", se estima que está realizando compras en bloques como hacía el Tesoro previamente.

"Las tasas implícitas se mantuvieron por encima del 30% (en torno al 35% en la parte corta), un nivel que luce caro tomando como referencia la tasa de caución", resaltaron desde Adcap Grupo Financiero.

Dólar oficial cayó por segunda rueda consecutiva

El dólar oficial volvió a retroceder esta rueda, luego de registrar su mayor caída diaria en casi dos meses. De este modo, se amplió la brecha con el techo de la banda.

En el Banco Nación, la cotización minorista cedió $5 y se ubicó en $1.480, mientras que en el segmento mayorista el tipo de cambio cotizó a $1.453. Por ende, la cotización está a un 6,2% del techo de la banda, actualmente en $1.543,20.