Incendios en Chubut: comenzó a llover mientras continúan los focos activos en la cordillera

Las precipitaciones comenzaron a registrarse en la zona cordillerana mientras siguen activos los focos en Epuyén y el Parque Nacional Los Alerces.

Las lluvias comenzaron a registrarse este miércoles en la zona cordillerana de Chubut , en medio del intenso operativo para contener los incendios forestales que ya arrasaron con más de 14 mil hectáreas . Si bien uno de los principales focos logró ser controlado, la situación sigue siendo delicada en sectores de Epuyén y del Parque Nacional Los Alerces .

El incendio en Puerto Patriada se encuentra contenido en un 85% y ya no representa riesgo inmediato para las localidades cercanas, según confirmó el gobernador Ignacio Torres en un comunicado. En esa zona, el trabajo sostenido de brigadistas y el despliegue aéreo permitió frenar el avance de las llamas tras más de una semana de combate.

Las precipitaciones comenzaron durante la tarde y son seguidas de cerca por los equipos de emergencia, ya que podrían aportar alivio en los focos que continúan activos. Sin embargo, las autoridades advirtieron que los vientos intensos y la baja humedad registrados en los últimos días facilitaron la reactivación del fuego en distintos sectores.

El operativo en terreno involucra a brigadistas provinciales y nacionales , bomberos voluntarios, fuerzas de seguridad y personal de apoyo, con la asistencia de medios aéreos, maquinaria pesada y vehículos especiales , en coordinación con el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y equipos enviados por otras provincias.

En Epuyén , donde el fuego sigue generando preocupación, el Concejo Deliberante declaró la catástrofe ígnea, una medida que habilita mecanismos de asistencia rápida para los damnificados y la reconstrucción de viviendas afectadas. En tanto, dentro del Parque Nacional Los Alerces, el monitoreo permanece activo con apoyo aéreo y vigilancia constante para evitar nuevos focos. Las autoridades remarcaron que la evolución del incendio dependerá en gran medida de las condiciones meteorológicas de las próximas horas.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó lluvias para toda la jornada, con temperaturas bajas y ráfagas de viento, un escenario que podría ayudar a contener el fuego, aunque también obligará a reajustar las tareas operativas para priorizar la seguridad del personal desplegado.

Ignacio Torres impulsa una Ley de Ecocidio y reclama castigos ejemplares para los incendios intencionales

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, sostuvo que se aguardan lluvias durante la jornada que podrían traer alivio a las áreas golpeadas por los incendios forestales en la provincia patagónica, y volvió a exigir la sanción de una Ley de Ecocidio que establezca penas severas para quienes provoquen fuegos de manera deliberada.

“Los autores de incendios intencionales tienen que estar presos el mismo tiempo que tarda en recuperarse el bosque nativo”, afirmó el mandatario en declaraciones radiales.

Torres expresó su respaldo a una iniciativa que “contempla la figura de ‘ecocidio’”, un reclamo que, según indicó, “lo venimos pidiendo hace años”. De acuerdo con información, el proyecto ya fue presentado en el Senado por la senadora nacional Edith Terenzi.

El gobernador anticipó además que “entre hoy y mañana” arribará a la provincia una partida de fondos destinada a asistir a “las familias que perdieron absolutamente de todo” como consecuencia del avance del fuego.

El trabajo en conjunto con el Gobierno

Al referirse al combate de los incendios, Torres remarcó que el despliegue contó con un respaldo del Gobierno nacional “como pocas veces se vio”.

“Hay un acompañamiento de la Nación como pocas veces se vio, un trabajo conjunto y de infraestructura. Tener tantos aviones hidrantes y helicópteros trabajando en simultáneo, la verdad es que hace mucho que no se ve, y es producto de dejar de lado cualquier mezquindad político-partidaria”, subrayó.

En ese sentido, destacó que durante el operativo “no se distingue entre Nación y provincia”, incluso cuando las tareas se desarrollan dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Alerces. “Se trabajó bien y el ministro del Interior (por Diego Santilli) se puso a disposición desde el minuto uno”, recalcó.